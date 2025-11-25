Με τον Πιερ Ομπαμεγιάνγκ να αποδίδει εντυπωσιακά και να σκοράρει δύο φορές, η παθιασμένη Μαρσέιγ δεν ήταν δυνατόν να στραβοπατήσει στο Βελοντρόμ. Ακόμα και με το γρήγορο προβάδισμα του Μπαρνς, που προσωρινά «πάγωσε» το Βελοντρόμ. Οι Μασσαλοί του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι ανέκτησαν άμεσα τον έλεγχο, από ατυχία δεν ισοφάρισαν στο πρώτο ημίχρονο και τελικά πέτυχαν την ανατροπή στο πεντάλεπτο 45′-50′.

Η Μαρσέιγ άξιζε απόλυτα τη νίκη και ανέβηκε στη 19η θέση της League Phase του Champions League, περιμένοντας τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη για τη γαλλική ομάδα μετά από πέντε αγωνιστικές. Αντίστοιχα, ήταν η δεύτερη ήττα για τη Νιουκάστλ που παραμένει όγδοη και στα εισιτήρια που οδηγούν απ’ ευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Προβάδισμα νωρίς για τη Νιουκάστλ

Το παιχνίδι άρχισε με τους πιο ευνοϊκούς οιωνούς για τη Νιουκάστλ. Με την αύρα της σαββατιάτικης ανατροπής απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ήταν ο σκόρερ του θριάμβου που «πάγωσε» το Βελοντρόμ. Ο Τονάλι πέρασε τη μπάλα στην περιοχή της Μαρσέιγ, ο Γκόρντον δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε, όμως ο Μπαρνς δεν αστόχησε για το 0-1.

Οι Μασσαλοί συνήρθαν μετά το τέταρτο και ανέβασαν την πίεση. Στο 19’ ήταν ο Πόουπ που σταμάτησε την προσπάθεια του Ομπαμεγιάνγκ για την ισοφάριση. Ο Παϊσάο βρέθηκε σε θέση βολής στο 34’, όμως αστόχησε. Ακολούθησε ξανά ο Ομπαμεγιάνγκ με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 37’ από τη σέντρα του Γκρινγκ έπιασε την κεφαλιά που κατέληξε άουτ. Αντίστοιχη κατάληξη είχε το σουτ που επιχείρησε στο 40’ αφού πέρασε τον Τιό. Το ημίχρονο έκλεισε με μία αντεπίθεση της Νιουκάστλ και τον Παβάρ που μπλόκαρε ένα σουτ του Γκόρντον.

Γκολ από τα αποδυτήρια η Μαρσέιγ

Αυτό που δεν πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο ο Πιερ Έμερικ Ομπαμεγιάνγκ, το πέτυχε αμέσως στο δεύτερο. Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Μπακολά βρήκε τον 35χρονο στράικερ, αυτός εκμεταλλεύτηκε την ακατανόητη εξόδο του Πόουπ και πλάσαρε σε κενή εστία για την ισοφάριση.

Ο Ομπαμεγιάνγκ «χτύπησε» πάλι στο 50’. Αυτή τη φορά ο Γουεά τον βρήκε στην περιοχή και ο Γάλλος άσος έκανε το ιδανικό τελείωμα για να σκοράρει δεύτερο γκολ στη βραδιά. Η ανατροπή θόλωσε τις «καρακάξες» που μπορούσαν να δεχτούν τρίτο γκολ στο 70’, όμως η κεφαλιά του Μπαλέρντι από τη σέντρα του Έμερσον πέρασε άουτ.

Η Νιουκάστλ προσπάθησε να αντιδράσει στο φινάλε. Στο 78’ ο Ελάνγκα σούταρε μέσα στην περιοχή και ο Ρούλι απέκρουσε σε κόρνερ. Ο Μπαρνς προσπάθησε να χριστεί ξανά στο 86’, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ.

Ο MVP: Ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Για τα δύο γκολ που έβαλε και για τον τρόπο που σκόρπισε στους αμυντικούς της Νιουκάστλ που προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να τον αναχαιτίσουν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο προπονητής της Νιουκάστλ Έντι Χόου δεν παρουσίασε ένα γκρουπ που θα ήταν έτοιμο για μάχη σε μία καυτή έδρα. Η αγγλική ομάδα ήταν πολύ σοφτ απέναντι στη φανατισμένη Μαρσέιγ.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Στο γρήγορο δεύτερο γκολ που πέτυχε η Μαρσέιγ μετά την ισοφάριση. Η Νιουκάστλ δεν βρήκε αντίδραση από εκείνο το τάιμινγκ και έπειτα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι επέτρεψε τον γρήγορο ρυθμό, σφύριξε λίγο και με τη φυσιογνωμία του επιβλήθηκε στους παίκτες και δεν ανέχτηκε παρεκτροπές.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Μάρκο Ντι Μπέλο από την Ιταλία δεν χρειάστηκε να διορθώσει τον συμπατριώτη του και πέρασε ήρεμα στο κοντρόλ.

ΜΑΡΣΕΪΓ (Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι): Ρούλι, Έμερσον, Μπαλέρντι, Παβάρ, Παϊσάο, Γουεά, Βερμερέν, Χόχμπεργκ, Μπακολά (62′ Ο Ρίλεϊ), Ομπαμεγιάνγκ (92′ Βαζ), Γκρίνγουντ (88′ Γκόμες).

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ (Έντι Χάου): Πόουπ, Λιβραμέντο (61′ Χολ), Τιό, Σχαρ (61′ Ελάνγκα), Μπερν, Μπρούνο Γκιμαράες, Τονάλι, Γουίλοκ (72′ Ράμσεϊ), Μέρφι (61′ Μάιλι), Γκόρντον (72′ Βολντεμάντε), Μπαρνς.