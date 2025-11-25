sports betsson
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!
Ποδόσφαιρο 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:42

Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1: Ο Ντέιβιντ το έβαλε, πριν γίνει αλλαγή!

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σταμάτησε το σερί τριών νικών της Γαλατασαράι. Εκανε την έκπληξη στο «Αλί Σαμί Γεν» και πέτυχε την δεύτερη νίκη της μετά από τρεις ήττες! Από ένα δοκάρι οι ομάδες

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Όλα ανάποδα στο ματς Γαλατασαράι-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ όπου οι Βέλγοι απέδρασαν με νίκη (1-0), στο ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase Champions League. Οι φιλοξενούμενοι σταμάτησαν το σερί τριών νικών της Γαλατασαράι, ενώ προέρχονταν από τρεις ήττες. Πάντως, κι αυτή τη φορά «δάγκωσαν» εκτός έδρας, καθώς είχαν νικήσει την Αϊντχόφεν στην Ολλανδία.

Η Γαλατασαράι είχε την κατοχή της μπάλας, όμως είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Στο 89’ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ούνγιαϊ Αρντά με δεύτερη κίτρινη.

Το γκολ της Ουνιόν πέτυχε ο Ντέιβιντ στο 57΄, ένα λεπτό πριν γίνει αλλαγή. Ηταν να βγει αλλά έμεινε λίγο περισσότερο στο παιχνίδι!

Οι δυο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Στο 27’ οι γηπεδούχοι και στο 41’ οι φιλοξενούμενοι.

Κατοχή μπάλας αλλά …φλυαρία

Και οι δυο ομάδες ξεκίνησαν επιθετικά. Στο πρώτο ημίχρονο η Γαλατασαράι είχε κατοχή της μπάλας (60%) και θα μπορούσε να προηγηθεί αλλά… σκόνταψε στο δοκάρι! Δοκάρι είχε και η Ουνιόν!

Η Ουνιόν είχε την πρώτη ευκαιρία, όταν σουτ του Ζοργκάν δεν ανησύχησε τον Τσακίρ στο 7’ και οι γηπεδούχοι απάντησαν με… βολίδα του Γιλμάζ που όμως έφυγε άουτ στο 11’. Η Γαλατασαράι άρχισε να ανεβαίνει σε απόδοση, παρόλα αυτά είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, ήταν και άτυχη καθώς κατέληξε στο δοκάρι το σουτ Γκάμπριελ Σάρα στο 27’. Η Ουνιόν έπαιζε με αντεπιθέσεις, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 41’ όταν κεφαλιά του Σάικς βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, μετά από κόρνερ του Ελ Χατζ. Καλή η προσπάθεια του Ικάρντι στο 41΄, αν και το σουτ του Αργεντινού έφυγε άουτ.

Ιδιο σκηνικό αλλά 0-1

Στο 57΄η Ουνιόν πάγωσε το «Αλί Σαμί Γεν», καθώς ο Πρόμις Ντέιβιντ έκανε το 0-1, μετά από γύρισμα του Ζοργκάν. Οσον αφορά στην Γαλατασαράι; Το ίδιο σκηνικό. Η ομάδα της Τουρκίας είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, ενώ ήταν καλά οργανωμένη και η άμυνα των Βέλγων. Μπορεί η Γαλατά να είχε κατοχή μπάλας, όμως οι Βέλγοι είχαν τις περισσότερες τελικές προσπάθειες! Στο 74’ ο Τσακίρ είπε «όχι» σε σουτ του Ροντρίγκες.

Καλή ευκαιρία για την Γαλατά στην κεφαλιά του Σάρα που ο Σέρπεν απέκρουσε σε κόρνερ, πέφτοντας στη δεξιά γωνία (76’). Στο 90+2’ ευκαιρία έχασε και ο Σάντες, καθώς η κεφαλιά του κατέληξε άουτ.

Από το 89’ οι γηπεδούχοι έπαιζαν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ούνγιαϊ Αρντά με δεύτερη κίτρινη. Δεν έβαλε μυαλό, καθώς στην πρώτη κίτρινη εξετάστηκε περίπτωση απευθείας κόκκινης κάρτας!

Σημαντική απουσία για τη Γαλατασαράι, αυτή του πρώτου σκόρερ της, του Βίκτορ Οσιμχεν.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Μπορεί το ματς να τελείωσε με κατοχή μπάλας 66 % υπέρ της Γαλατασαράι, όμως η Ουνιόν ήταν πιο αποτελεσματική στις αντεπιθέσεις της.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Δεν είδαμε κάποιον παίκτη της Γαλατασαράι να έχει ιδιαίτερα κέφια, όταν η γηπεδούχος ομάδα έμεινε πίσω στο σκορ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Ικάρντι δεν κατάφερε να φανεί αλλά και να απειλήσει αποτελεσματικά την εστία της Ουνιόν, τον είχαν εγκλωβίσιε οι Μπέρτζις και Ζοιργκάν

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσες εξέτασε περίπτωση πέναλτι υπέρ της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, όμως αποφάσισε ότι δεν υπήρχε παράβαση στο 25’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ισπανός Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε παρενέβη στο 25’ για πέναλτι υπέρ των Βέλγων. Στο 81’ εξετάστηκε κόκκινη κάρτα στον Ούνγιαϊ Αρντά αλλά συμφώνησε με την απόφαση του ρέφερι κίτρινη.

ΣΚΟΡΕΡ: 57’ Ντέιβιντ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ: Τσακίρ, Σάλαϊ, Μπαρντακτζί, Σάντσες, Γιάκομπς (53’ Ούνγιαϊ Αρντά), Τορέιρα, Γκάμπριελ Σάρα, Σανέ, Γκιντογάν, Γιλμάζ, Ικάρντι.

ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Μακ Άλιστερ, Μπέρτζις, Σάικς, Καλαϊλί, Ζοργκάν, Ντε Πέρε, Νιάνγκ (90’ Λέισεν), Ελ Χατζ (71’ Σχουφς), Φλόρουκζ (71’ Μπουφάλ), Ντέιβιντ (58’ Ροντρίγκες).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

9/12: Μονακό-Γαλατασαρά (22:00)

9/12: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μαρσέιγ (22:00)

