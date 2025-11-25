Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2: Πρώτη νίκη για τους «αετούς», παραμένει τελευταίος ο Αίαντας (vid)

Η Μπενφίκα πέτυχε την πρώτη της νίκη στην League Phase του Champions League, καθώς οι Λουζιτανοί επικράτησαν 2-0 του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» κοντραρίστηκαν απόψε οι δύο ομάδες που δεν είχαν βαθμό μέχρι σήμερα στην διοργάνωση, αλλά οι «αετοί» της Λισαβόνας… έσπασαν τελικά το ρόδι την πέμπτη αγωνιστική και πήραν τρεις σημαντικούς βαθμούς.

Αντίθετα ο Άγιαξ, τον οποίο θ’ αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, παρέμεινε χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και είναι πλέον η μοναδική ομάδα που δεν έχει ούτε πόντο μετά από πέντε αγωνιστικές.





Η γκολάρα του Νταλ

Η Μπενφίκα είχε ιδανικό ξεκίνημα στο ματς, καθώς η πορτογαλική ομάδα κατάφερε να βρει δίχτυα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Νταλ έπιασε «κεραυνό» από πλάγια θέση ανοίγοντας το σκορ για τους «αετούς» της Λισαβώνας, μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι Πορτογάλοι διατήρησαν μάλιστα τον έλεγχο του αγώνα, καθώς ο Άγιαξ είχε μόλις μια καλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει, αλλά ο γκολκίπερ της Μπενφίκα, Τρούμπιν είπε «όχι» στον Κλάασεν στο 33’.

Η ολλανδική ομάδα προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο να πιέσει την Μπενφίκα, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης και είχε δύο καλές ευκαιρίες για το 1-1, αλλά δεν τα κατάφερε.

Έτσι, η Μπενφίκα εκμεταλλεύτηκε μια καλή αντεπίθεση στο 90′, πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή την φορά με τον Μπαρέιρο και «σφράγισε» μια σημαντική νίκη (0-2) στην Ολλανδία.

Το «κλειδί» του ματς:

Το γκολ που πέτυχε η Μπενφίκα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, έδωσε ώθηση και καλή ψυχολογία στους φιλοξενούμενους.

Άλλαξε το ματς:

Η Μπενφίκα έκανε καλή διαχείριση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην φετινή διοργάνωση.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Άγιαξ περίμενε πολλά από τον Βέγκχορστ αλλά ο Ολλανδός στράικερ δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά.

Ο διαιτητής:

Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι είχε καλή διαιτησία και δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το πρώτο γκολ της Μπενφίκα στο έκτο λεπτό τσεκαρίστηκε στο VAR και μέτρησε.

Σκόρερ:

Νταλ 6’, Μπαρέιρο 90′

Άγιαξ: Γιάρος, Ρεγκέρ (83′ Μόρο), Σούταλο, Μπαας, Βίνταλ (60’ Μόκιο), Κλάασεν (74′ Φιτς), Ιτακούρα, Τέιλορ, Μπουνίντα (74′ Γκλου), Βέγκχορστ, Γκοντς (74′ Ντόλμπεργκ).

Μπενφίκα: Τρούμπιν, Νταλ, Οταμέντι, Σίλβα, Ντέντιτς, Ρίος, Μπαρενετσέα, Σουντάκοβ (81′ Αραούζο), Μπαρέιρο (94′ Ρέγκο), Αούρσνες, Παυλίδης (93′ Μανού).

Η επόμενη αγωνιστική των δύο αντιπάλων:

Ο Άγιαξ θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κάραμπακ στις 10 Δεκεμβρίου και η Μπενφίκα θα φιλοξενήσει το ίδιο βράδυ, τη Νάπολι.