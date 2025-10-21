Νιούκαστλ – Μπενφίκα 3-0: Μεγάλη νίκη για τις «καρακάξες» (vids)
Η αγγλική ομάδα επικράτησε εύκολα των Λουζιτανών κι έφτασε τους έξι βαθμούς στην League Phase του Champions League
Η Νιούκαστλ πέτυχε την δεύτερη νίκη της στην League Phase του Champions League, καθώς οι «καρακάξες» επικράτησαν άνετα της Μπενφίκα με 3-0 φτάνοντας έτσι τους έξι βαθμούς στην διοργάνωση.
Αντίθετα, οι «αετοί» της Λισαβώνας παραμένουν χωρίς βαθμό, μετά την τρίτη αγωνιστική στην League Phase.
Η Μπενφίκα είχε την πρώτη μεγάλη φάση στο ματς, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν την τύχη με το μέρος τους και δεν μπόρεσαν να προηγηθούν.
Ο Λουκεμπάκιο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας της αγγλικής ομάδας στο 21’, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο άσος των «αετών» της Λισαβώνας προκάλεσε πολλά προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούδων στα πρώτα 45 λεπτά.
Η Νιούκαστλ όμως ήταν αυτή που κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ, λίγο μετά το ημίωρο της αναμέτρησης, όταν ο Γκόρντον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 32’ (1-0).
Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου μέρους και οι γηπεδούχοι «κλείδωσαν» τη νίκη τους, πετυχαίνοντας και δεύτερο γκολ στο 70′, με σκόρερ τον Μπαρνς (2-0). Ήταν μια τέλεια κόντρα επίθεση της Νιούκαστλ και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα, καθώς η πορτογαλική ομάδα δεν κατάφερε ν’ αντιδράσει.
Οι γηπεδούχοι μάλιστα κατάφεραν να κάνουν και το 3-0 στο 83′, με τον Μπαρνς να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι.
Το «κλειδί» του ματς:
Η Μπενφίκα στάθηκε άτυχη στο δοκάρι του Λουκεμπάκιο στο 21’, καθώς αν είχε προηγηθεί πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά στην εξέλιξη της αναμέτρησης.
Άλλαξε το ματς:
Το γκολ των γηπεδούχων στο 31′, έδωσε μεγάλη ώθηση στην αγγλική ομάδα.
Ο χειρότερος του γηπέδου:
Η αμυντική γραμμή της Μπενφίκα δεν μπόρεσε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.
Ο διαιτητής: Καλή η διαιτησία του Σίμον Μαρτσίνιακ
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.
Σκόρερ: Γκόρντον 32′, Μπαρνς 70′, 83′.
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπότμαν, Μπερν, Γκιμαράες (90′ Βίλοκ), Ράμσεϊ (63’ Ζοέλιντον), Μάιλι, Μέρφι (63΄Μπαρνς), Βολτεμάντε (85′ Οσούλε), Γκόρντον (85′ Ελάνγκα).
ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρούμπιν, Ντέντιτς (63’ Ιβάνοβιτς), Σίλβα, Οταμέντι, Αραούχο, Ρίος, Μπαρενετσέα, Όρσνες, Λουκεμπάκιο, Παυλίδης, Σουντάκοφ.
Επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων:
Η Νιούκαστλ θα φιλοξενήσει την Μπιλμπάο στις 5 Νοεμβρίου, ενώ η Μπενφίκα θα υποδεχθεί το ίδιο βράδυ την Λεβερκούζεν.
