sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2: Καταιγιστική η PSV επί των πρωταθλητών Ιταλίας (vid)
Ποδόσφαιρο 22 Οκτωβρίου 2025 | 00:09

Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2: Καταιγιστική η PSV επί των πρωταθλητών Ιταλίας (vid)

Αν και βρέθηκε να χάνει, η Αϊντχόφεν από τη Νάπολι στη συνέχεια η Αϊντχόφεν ήταν ασταμάτητη και σκοράροντας έξι φορές, επικράτησε με το εμφατικό 6-2!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Η πρώτη νίκη της Αϊντχόφεν στο φετινό Champions League θα μείνει στην ιστορία! Η PSV ήταν μαγική και διέσυρε με 6-2 στο «Philips Stadion» τη Νάπολι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase σε μία εφιαλτική βραδιά για τους πρωταθλητές Ιταλίας και τον Αντόνιο Κόντε. Οι «παρτενοπέι» προηγήθηκαν στο ματς, αλλά στη συνέχεια έχασαν το μέτρημα από τους Ολλανδούς που την επόμενη αγωνιστική παίζουν με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά ενώ στο 19′ ακυρώθηκε ένα γκολ του Σαϊμπάρι για οφσάιντ. Στο 31′ η Νάπολι έκανε το λάθος να προηγηθεί όταν ο Σπινατσόλα έκανε ωραία σέντρα και ο ΜακΤομινεϊ με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα ωστόσο ο Πέρισιτς σέντραρε από αριστερά και ο Μποντζόρνο με αυτογκόλ έκανε το 1-1.

Στο 39′ ήρθε και η ανατροπή για τους γηπεδούχους με ασίστ του Τιλ και πλασέ του Σαϊμπάρι για το 2-1. H PSV μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και έφτασε στο 3-1 με προβολή του Μαν στο 54′ από σέντρα του Ζούνιορ. Η Νάπολι κατέρρευσε στη συνέχεια, δεχόταν τη μία φάση μετά την άλλη, με κυριότερη το δοκάρι του Σχάουτεν στο 67′.

Στο 76′ αποβλήθηκε ο Λούκα για χειρονομία προς τον διαιτητή και το φινάλε του ματς ήταν κόλαση για τη Νάπολι. Η Αϊντχόφεν έκανε το 4-1 με τρομερό σουτ του Μαν στο 80′ και στο 86′ ο ΜακΤόμινεϊ με κεφαλιά μείωσε σε 4-2. Με τη σέντρα ο Πέπι έκανε το 5-2 στο 87′ και στο 89′ ο Ντριούς με σουτ έγραψε το τελικό 6-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Παρά το προβάδισμα της Νάπολι η PSV γύρισε το ματς πριν το ημίχρονο και στη συνέχεια κυριάρχησε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Τρομερή εμφάνιση από τον Μάουρο Τζούνιορ που ήταν ο κορυφαίος του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μποντζόρνο έβαλε αυτογκόλ και γενικά ήταν κάκιστος σε όλο το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Ζίμπερτ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR τσέκαρε για πέναλτι υπέρ της Νάπολι στο 2-1 της PSV, ωστόσο δεν υπήρχε παράβαση και το γκολ των Ολλανδών μέτρησε.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Σαλάχ Εντίν (84’ Ντεστ), Γκασιορόβσκι (46’ Ομπίσπο), Φλαμίνγκο, Τιλ (84’ Πέπι), Πέρισιτς (84’ Ντριούς), Σχάουτεν, Μάουρο Ζούνιορ, Σαϊμπάρι (88′ Βάνερ), Μαν, Φέιρμαν

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μποντζόρνο, Ντι Λορέντζο, Μποϊκέμα (58’ Ζεσούς), Σπινατσόλα (57’ Μιγκέλ Γκουτιέρεθ), Ανγκισά, Πολιτάνο (73’ Νέρες), Γκίλμουρ (58’ Λανγκ), ΜακΤόμινεϊ, Ντε Μπρόινε (84’ Ελμάς), Λούκα.

ΣΚΟΡΕΡ:

35′ αυτ. Μποντζόρνο, 38′ Σαϊμπάρι, 54′, 80′ Μαν, 87′ Πέπι, 89′ Ντριούς / 31′, 86′ ΜακΤόμινεϊ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

4/11 PSV – Ολυμπιακός
4/11 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

Παγκόσμια οικονομία: Γιατί επιδεικνύει ψυχραιμία μπροστά σε τόσες αβεβαιότητες – Τι μπορεί να αλλάξει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Economy
Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

Ελλάδα: Κόμβος συγχωνεύσεων ή πεδίο εξαγορών;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21.10.25

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην ακατανόητη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σράιντερ να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Δόθηκε πολύ εύκολα – Ο Κασάδο έπεσε λες και… δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

TNT Sports για την αποβολή του Έσε: «Ο Κασάδο έπεσε λες και... δέχθηκε γροθιά από τον Τάισον Φιούρι»

Η βρετανική ιστοσελίδα «TNT Sports στέκεται στη φάση της αποβολής του Έσε, εξηγώντας ότι το μαρκάρισμα του Αργεντινού δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Πυρ και μανία ο Ροσέτι με τα λάθη κατά του Ολυμπιακού από τον Σνάιντερ

Ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτι εμφανίστηκε εκνευρισμένος στα αποδυτήρια με τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ που απέβαλε τον Εσε χωρίς λόγο

Σύνταξη
Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ
On Field 21.10.25

Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ

Ούτε ο Χανς Φλικ δεν θα… τολμούσε ν’ αποβάλει τον Έσε, αλλά ο Ελβετός ρέφερι δεν ντράπηκε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού και λίγα λεπτά αργότερα να δώσει ανύπαρκτο πέναλτι στους Καταλανούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Marca για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Λάθος η αποβολή, δεν υπάρχει πέναλτι για τους Καταλανούς»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Η Marca για τη διαιτησία στο Μονζουίκ: «Λάθος η αποβολή του Έσε, δεν υπάρχει πέναλτι για τη Μπαρτσελόνα»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα «Marca» «καυτηρίασε» τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι του Μονζουίκ, εστιάζοντας στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ
Champions League 21.10.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

LIVE: Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Εκδρομέας του ’60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του ’60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)
Champions League 21.10.25

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4: Επέλαση τον Γερμανών στη Δανία (vid)

Δεύτερη νίκη της Ντόρτμουντ, εκτός έδρας επί της Κοπεγχάγης με 4-2 που φιγουράρει μέσα στην οκτάδα ενώ η Κοπεγχάγη έχει έναν βαθμό. Οι Δανοί λύγισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή έγινε ο Χατζηδιάκος

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Κάποιος μας έβγαλε από το παιχνίδι χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην ακατανόητη απόφαση του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σράιντερ να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε και να καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 21.10.25 Upd: 23:58

ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί πριν την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Σύνταξη
Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»

Ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στην καθοριστική απόφαση του διαιτητή να αποβάλει τον Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, η οποία άλλαξε τη μορφή του αγώνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο πρώην πρωθυπουργοί Αλ. Τσίπρας και Αντ. Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων – Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν
Δημοσκόπηση 21.10.25

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, Τσίπρας και Σαμαράς, στο ραντάρ των δημοσκοπήσεων - Ποιοι και πόσοι θα τους ψήφιζαν

Κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Η ξεκάθαρη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε συνδυασμό με τα σενάρια για «κόμμα Τσίπρα» και «κόμμα Σαμαρά» δεν περνούν απαρατήρητα. Νέα δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο