Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2: Καταιγιστική η PSV επί των πρωταθλητών Ιταλίας (vid)

Η πρώτη νίκη της Αϊντχόφεν στο φετινό Champions League θα μείνει στην ιστορία! Η PSV ήταν μαγική και διέσυρε με 6-2 στο «Philips Stadion» τη Νάπολι για την τρίτη αγωνιστική της League Phase σε μία εφιαλτική βραδιά για τους πρωταθλητές Ιταλίας και τον Αντόνιο Κόντε. Οι «παρτενοπέι» προηγήθηκαν στο ματς, αλλά στη συνέχεια έχασαν το μέτρημα από τους Ολλανδούς που την επόμενη αγωνιστική παίζουν με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά ενώ στο 19′ ακυρώθηκε ένα γκολ του Σαϊμπάρι για οφσάιντ. Στο 31′ η Νάπολι έκανε το λάθος να προηγηθεί όταν ο Σπινατσόλα έκανε ωραία σέντρα και ο ΜακΤομινεϊ με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα ωστόσο ο Πέρισιτς σέντραρε από αριστερά και ο Μποντζόρνο με αυτογκόλ έκανε το 1-1.

Στο 39′ ήρθε και η ανατροπή για τους γηπεδούχους με ασίστ του Τιλ και πλασέ του Σαϊμπάρι για το 2-1. H PSV μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και έφτασε στο 3-1 με προβολή του Μαν στο 54′ από σέντρα του Ζούνιορ. Η Νάπολι κατέρρευσε στη συνέχεια, δεχόταν τη μία φάση μετά την άλλη, με κυριότερη το δοκάρι του Σχάουτεν στο 67′.

Στο 76′ αποβλήθηκε ο Λούκα για χειρονομία προς τον διαιτητή και το φινάλε του ματς ήταν κόλαση για τη Νάπολι. Η Αϊντχόφεν έκανε το 4-1 με τρομερό σουτ του Μαν στο 80′ και στο 86′ ο ΜακΤόμινεϊ με κεφαλιά μείωσε σε 4-2. Με τη σέντρα ο Πέπι έκανε το 5-2 στο 87′ και στο 89′ ο Ντριούς με σουτ έγραψε το τελικό 6-2.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Παρά το προβάδισμα της Νάπολι η PSV γύρισε το ματς πριν το ημίχρονο και στη συνέχεια κυριάρχησε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Τρομερή εμφάνιση από τον Μάουρο Τζούνιορ που ήταν ο κορυφαίος του ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μποντζόρνο έβαλε αυτογκόλ και γενικά ήταν κάκιστος σε όλο το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Ζίμπερτ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR τσέκαρε για πέναλτι υπέρ της Νάπολι στο 2-1 της PSV, ωστόσο δεν υπήρχε παράβαση και το γκολ των Ολλανδών μέτρησε.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Σαλάχ Εντίν (84’ Ντεστ), Γκασιορόβσκι (46’ Ομπίσπο), Φλαμίνγκο, Τιλ (84’ Πέπι), Πέρισιτς (84’ Ντριούς), Σχάουτεν, Μάουρο Ζούνιορ, Σαϊμπάρι (88′ Βάνερ), Μαν, Φέιρμαν

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Μποντζόρνο, Ντι Λορέντζο, Μποϊκέμα (58’ Ζεσούς), Σπινατσόλα (57’ Μιγκέλ Γκουτιέρεθ), Ανγκισά, Πολιτάνο (73’ Νέρες), Γκίλμουρ (58’ Λανγκ), ΜακΤόμινεϊ, Ντε Μπρόινε (84’ Ελμάς), Λούκα.

ΣΚΟΡΕΡ:

35′ αυτ. Μποντζόρνο, 38′ Σαϊμπάρι, 54′, 80′ Μαν, 87′ Πέπι, 89′ Ντριούς / 31′, 86′ ΜακΤόμινεϊ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

4/11 PSV – Ολυμπιακός

4/11 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης