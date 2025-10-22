Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά το πρώτο κομμάτι της 3ης αγωνιστικής (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τρίτης (21/10) για τη 2η αγωνιστική
Ολοκληρώθηκε το πρώτο… πιάτο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα και πολλά γκολ.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 6-1 από την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, έμεινε στον έναν βαθμό και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί την Αϊντχόφεν στο Φάληρο (4/11, 22:00) σε ένα must win game για τους Πειραιώτες.
Από εκεί και πέρα, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν εντυπωσιακή στη Γερμανία, καθώς φιλοδώρησε με επτά γκολ (2-7) την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Με εντυπωσιακό σκορ (6-2) επικράτησε και η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, Αϊντχόφεν, της Νάπολι, σε μία φοβερή εμφάνιση στην Ολλανδία!
Πολύ άνετα η Ίντερ νίκησε στο Βέλγιο την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, με το κοντέρ να σταματάει στα τέσσερα γκολ (0-4), εύκολη επικράτηση και για τη Νιούκαστλ με 3-0 επί της Μπενφίκα. Τεσσάρα και για την Άρσεναλ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Έμιρεϊτς, ενώ η Ντόρτμουντ νίκησε επίσης εύκολα με 4-2 την Κοπεγχάγη στη Δανία. Νίκη με 2-0 στην Ισπανία κόντρα στη Βιγιαρεάλ για τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Στο ματς που έγινε νωρίς η Πάφος στάθηκε… παλικάρι στο Αλμάτι, καθώς πήρε τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Καϊράτ παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν για αρκετή ώρα με δέκα ποδοσφαιριστές.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τρίτη 21/10
Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1
Καϊράτ-Πάφος 0-0
Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0
Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ 0-4
Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4
Νιούκαστλ-Μπενφίκα 3-0
Αϊντχόφεν-Νάπολι 6-2
Τετάρτη 22/10
19:45 Γαλατάσαραϊ-Μπόντο/Γκλιμτ
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Άγιαξ
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Μονακό-Τότεναμ
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ
22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (4η) αγωνιστική:
4/11 19:45 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
4/11 19:45 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ
4/11 22:00 Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
4/11 22:00 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης
4/11 22:00 Τότεναμ – Κοπεγχάγη
4/11 22:00 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
4/11 22:00 Γιουβέντους – Σπόρτινγκ
4/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν
4/11 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό
5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ
5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι
5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα
5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ
5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα
