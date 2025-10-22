Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά το πρώτο κομμάτι της 3ης αγωνιστικής (pic)

Ολοκληρώθηκε το πρώτο… πιάτο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα και πολλά γκολ.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 6-1 από την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας, έμεινε στον έναν βαθμό και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί την Αϊντχόφεν στο Φάληρο (4/11, 22:00) σε ένα must win game για τους Πειραιώτες.

Από εκεί και πέρα, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν εντυπωσιακή στη Γερμανία, καθώς φιλοδώρησε με επτά γκολ (2-7) την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Με εντυπωσιακό σκορ (6-2) επικράτησε και η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, Αϊντχόφεν, της Νάπολι, σε μία φοβερή εμφάνιση στην Ολλανδία!

Πολύ άνετα η Ίντερ νίκησε στο Βέλγιο την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, με το κοντέρ να σταματάει στα τέσσερα γκολ (0-4), εύκολη επικράτηση και για τη Νιούκαστλ με 3-0 επί της Μπενφίκα. Τεσσάρα και για την Άρσεναλ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Έμιρεϊτς, ενώ η Ντόρτμουντ νίκησε επίσης εύκολα με 4-2 την Κοπεγχάγη στη Δανία. Νίκη με 2-0 στην Ισπανία κόντρα στη Βιγιαρεάλ για τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Στο ματς που έγινε νωρίς η Πάφος στάθηκε… παλικάρι στο Αλμάτι, καθώς πήρε τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Καϊράτ παρά το γεγονός πως αγωνιζόταν για αρκετή ώρα με δέκα ποδοσφαιριστές.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τρίτη 21/10

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ-Πάφος 0-0

Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ 0-4

Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ-Μπενφίκα 3-0

Αϊντχόφεν-Νάπολι 6-2

Τετάρτη 22/10

19:45 Γαλατάσαραϊ-Μπόντο/Γκλιμτ

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Άγιαξ

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Μονακό-Τότεναμ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ

22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (4η) αγωνιστική:

4/11 19:45 Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

4/11 19:45 Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ

4/11 22:00 Ατλέτικο – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

4/11 22:00 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

4/11 22:00 Τότεναμ – Κοπεγχάγη

4/11 22:00 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

4/11 22:00 Γιουβέντους – Σπόρτινγκ

4/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν

4/11 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό

5/11 19:45 Πάφος – Βιγιαρεάλ

5/11 19:45 Καραμπάγκ – Τσέλσι

5/11 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

5/11 22:00 Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

5/11 22:00 Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

5/11 22:00 Μπριζ – Μπαρτσελόνα

5/11 22:00 Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

5/11 22:00 Ίντερ – Καϊράτ

5/11 22:00 Μαρσέιγ – Αταλάντα