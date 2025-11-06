Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Είναι νόμος και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο: όταν κάτι στραβώνει, στραβώνει για τα καλά! Το ίδιο ισχύει και για τη φετινή σεζόν της Μπενφίκα στο Champions League, αφού μετά από 4 ματς, παραμένει η μία από τις δύο ομάδες (σ.σ. ο Άγιαξ είναι η άλλη) χωρίς βαθμό. Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase, οι «Αετοί» κυριάρχησαν σχεδόν σε όλο το 90λεπτο, όμως ένα γκολ της Λεβερκούζεν στο 65′ από τον Τσέχο φορ, Πάτρικ Σικ (σ.σ. κεφαλιά μετά από διώξιμο σε δική του τελική προσπάθεια), έδωσε στις «ασπιρίνες» το πρώτο δικό τους «τρίποντο» στη σεζόν.

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες, με Παυλίδη, Λουκεμπάκιο, Μπόκου, είχε δύο δοκάρια με τον Λουκεμπάκιο (11′) και τον Οταμέντι (34′), είχε 22 τελικές προσπάθειες -σε αντίθεση με τις μόλις 6 της γερμανικής ομάδας- όμως στο τέλος… τζίφος. Το μηδέν παρέμεινε στη βαθμολογική της συγκομιδή που την αφήνει πλέον στην προτελευταία θέση (σ.σ. τελευταίος ο Άγιαξ ελέω διαφοράς τερμάτων). Αντίθετα, η Λεβερκούζεν που επίσης καιγόταν για το «τρίποντο», έφτασε πλέον τους 5 και ανέβηκε στη «ζώνη των πλέι-οφ».

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Μπενφίκα επιβεβαίωσε ότι οι Γερμανοί δεν της… πάνε, αφού έχει πλέον μόλις 2 νίκες σε 16 ματς (2-3-11) και είναι χωρίς νίκη απέναντί τους στα τελευταία 7 ματς (0-1-6). Την ίδια ώρα, οι «Αετοί» έμειναν με μόλις 1 νίκη στα τελευταία 9 εντός έδρας ματς τους στο Champions League (1-2-6). Αντιθέτως, η Λεβερκούζεν πήρε την πρώτη της νίκη στο Champions League μετά από 5 αγώνες (0-2-3). Κορυφαίος για τους Γερμανούς ο πρώην της Μπενφίκα, Άλεξ Γκριμάλντο, με μια σπουδαία εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Είναι προφανές πως η επιθετική αναποτελεσματικότητα της Μπενφίκα σε ένα ματς που είχε 22 τελικές προσπάθειες και συνήθως βρισκόταν μέσα ή γύρω από την περιοχή της Λεβερκούζεν, έκανε τη διαφορά για τους… λάθος λόγους στους Πορτογάλους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η εμφάνιση του Μαρκ Φλέκεν στο τέρμα και του πρώην της Μπενφίκα, Άλεξ Γκριμάλντο στην αριστερή πτέρυγα της Λεβερκούζεν ήταν εξαιρετικές. Ο πρώτος έπιασε όλα όσα του αναλογούσαν και ο δεύτερος παρέδωσε ένα σεμινάριο για το πώς παίζεται η θέση του φουλ-μπακ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Μοιραίος της Μπενφίκα είναι καλώς ή κακώς ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης. Ο άνθρωπος-γκολ των Λουζιτανών και της Εθνικής ομάδας, μετά από πολύ καιρό έκανε ένα τόσο κακό παιχνίδι, χάνοντας τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και αστοχώντας σε ευκαιρίες που συνήθως τις… καθαρίζει με κλειστά μάτια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ιταλός ρέφερι Σιμόνε Σότσα δεν είχε πολλή δουλειά σε αυτό το παιχνίδι, αφού δεν υπήρξαν δύσκολες φάσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι έγιναν μόλις 16 φάουλ σε όλο το 90λεπτο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η βοήθεια του VAR στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Πάτρικ Σικ (65′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μπενφίκα (Ζοζέ Μουρίνιο): Τρούμπιν, Νταλ (69′ Σιέλντερουπ), Οταμέντι, Αραούχο, Άουρσνες, Μπαρενετσέα, Ρίος, Σουντάκοφ (69′ Πρεστιάνι), Μπαρέιρο (69′ Ντέντιτς), Λουκεμπάκιο, Παυλίδης.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Φλέκεν, Ταπσόμπα, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκριμάλντο, Μάζα, Γκαρθία, Αρτούρ, Πόκου (88′ Μπεν Σεγκίρ), Ετσεβερί (57′ Τίλμαν), Κοφανέ (57′ Σικ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

25/11 Άγιαξ – Μπενφίκα (19:45)

25/11 Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν (22:00)