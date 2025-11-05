Νιουκάστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0: Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (vid)

Η Νιουκάστλ επιβλήθηκε με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Έντι Χάου να έχει σε τρομερή μέρα τον Μπερν, ο οποίος ήταν απόλυτα κυρίαρχος στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ σκόραρε κιόλας ανοίγοντας τον… δρόμο στην ομάδα του.

Οι «ανθρακωρύχοι» με αυτή τη νίκη ανέβηκαν στην 6η θέση της βαθμολογίας και έχουν 9 βαθμούς και βρίσκονται σε τροχιά πρόκρισης, ενώ η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε βρίσκεται στην 27η με μόλις τρεις βαθμούς.

Η Νιουκάστλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, όταν ο Κίεραν Τρίπιερ εκτέλεσε το φάουλ και ο Νταν Μπερν ήρθε από την πίσω γραμμή της άμυνας και με υπέροχη κεφαλιά έκανε το 1-0. Η Μπιλμπάο έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 19’ με τον Μπόιρο να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και έτσι το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Οι «ανθρακωρύχοι» βρήκαν κι άλλο γκολ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Τζοέλιντον να κάνει το 2-0 στο 49ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Μπαρνς. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο ρυθμός στην αναμέτρηση έπεσε, με το 2-0 να μένει μέχρι το τέλος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Τα δύο γκολ στο ξεκίνημα του κάθε ημιχρόνου ήταν το «κλειδί» για να πάρει η Νιουκάστλ το ματς απέναντι στην Μπιλμπάο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η τρομερή εικόνα και το πάθος των παικτών του Έντι Χάου με τους «ανθρακωρύχους» να έχουν σε τρομερή μέρα την αμυντική τους γραμμή, η οποία κράτησε μακριά από την περιοχή τους επιθετικούς της Μπιλμπάο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ναβάρο ήταν ο χειρότερος της αναμέτρησης, για αυτό και ο Ερνέστο Βαλβέρδε τον άλλαξε στο 69ο λεπτό για να περάσει στην θέση του τον Σεράνο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Κρούζλιακ ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και είχε μια καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές, ενώ δεν είχε και δύσκολες φάσεις να διαχειριστεί.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ήρεμο βράδυ για το VAR στην Αγγλία, δεν χρειάστηκε να επέμβει σε κανένα σημείο του ματς.

ΣΚΟΡΕΡ: Μπερν 11’, Ζοέλινκτον 49’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: : Πόουπ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπότμαν, Μπερν (65’ Μάιλι), Γκιμαράες (65’ Χολ), Τονάλι, Ζοέλιντον, Μπαρνς (65’ Ελάνγκα), Γκόρντον (41’ Μέρφι), Βολτεμάντε (83’ Ράμσεϊ)

ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Αρέσο (78’ Γοροσαμπέλ), Νούνιεθ, Παρέδες, Μπόιρο, Χαουρεγιθάρ (69’ Σεράνο), Ρέγ (80’ Ντε Γαλαρέτα.ο, Βέσγα Μπερενγκέρ, Ναβάρο (69’ Σέλτον Σάνγτσεθ), Ουνάι Γκόμεθ (78’ Ιέρο)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Η Νιουκάστλ φιλοξενείται από τη Μαρσέιγ στις 25/11, ενώ η Μπιλμπάο φιλοξενείται από την Σλάβια Πράγας στην Τσεχία.