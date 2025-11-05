Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1: Στο… ρελαντί με σούπερ Φόντεν και Χάαλαντ (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε την τρίτη της νίκη στην League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε εύκολα της Ντόρτμουντ (4-1) στο Έιτιχαντ.

Έτσι η αγγλική ομάδα έφτασε τους δέκα βαθμούς μετά από τέσσερα παιχνίδια, ενώ η Ντόρτμουντ έμεινε στους εφτά.

Η Σίτι έδειξε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ότι ήταν αποφασισμένη να πάρει τη νίκη και πίεσε την άμυνα της Μπορούσια, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν αρχικά με ωραίο σουτ του Φόντεν και ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Σίτι στο 22’.





Βρέθηκε σε καλή θέση και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων, ενώ στο 29’ έγινε το 2-0 για την αγγλική ομάδα, με σκόρερ τον Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός στράικερ σκόραρε και εναντίον της παλιάς του ομάδας, επιβεβαιώνοντας ότι διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η Σίτι είχε κι άλλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος για να πετύχει περισσότερα γκολ.





Δεύτερο γκολ από τον Φόντεν

Το σκηνικό του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η αγγλική ομάδα συνέχισε την πίεση στην άμυνα της Ντόρτμουντ, ψάχνοντας και τρίτο γκολ.

Οι γηπεδούχοι τα κατάφεραν στο 57’, όταν ο Φόντεν με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής έκανε το 3-0 για την Σίτι, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι.





Η Μπορούσια κατάφερε να μειώσει 3-1 με γκολ του Άντον στο 72′, αλλά στο 91′ ο Τσερκί διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για την αγγλική ομάδα.









Το «κλειδί» του αγώνα

Το γκολ που πέτυχε ο Φόντεν στο 22’, έδιωξε το άγχος από τους γηπεδούχους και η Σίτι κυριάρχησε απόλυτα στο ματς.

Άλλαξε το ματς

Η Ντόρτμουντ έχασε την «γη από τα πόδια της» μετά το 1-0 της Σίτι, καθώς οι φιλοξενούμενοι έκαναν πολλά λάθη.

Ο χειρότερος του γηπέδου

Η αμυντική γραμμή της Ντόρτμουντ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα.

Ο διαιτητής

Καλή η διαιτησία του Μαρτσίνιακ.

VAR – ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Η φάση του τρίτου γκολ της Σίτι εξετάστηκε στο VAR και το γκολ μέτρησε.

Σκόρερ

Φόντεν 22’, 57′, Χάαλαντ 29’, Τσερκί 91′ – Άντον 72′

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνες, Στόουνς, Γκβάρντιολ (79′ Τσερκί), Ο’Ράιλι (87′ Νοούρι), Γκονσάλες, Σαβίνιο (79′ Ντίας), Ρέιντερς (79′ Σίλβα), Φόντεν, Ντοκού, Χάαλαντ (87′ Μαρμούς).

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Άντον, Σλότερμπεκ, Μπενσεμπαϊνί (67′ Τζαν), Ρίερσον, Ενμετσά, Ζάμπιτσερ (66′ Γκρος), Σβένσον, Αντεγέμι (81′ Φάμπιο Σίλβα), Μπέγερ (67′ Τζομπ), Γκιρασί (67′ Τσουκουεμέκα).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων

Η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει εντός έδρας με την Λεβερκούζεν στις 25 Νοεμβρίου και η Ντόρτμουντ θα υποδεχθεί το ίδιο βράδυ την Βιγιαρεάλ.