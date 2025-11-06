Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3: Χορταστική ισοπαλία στο Βέλγιο (vid)

Απίθανη ματσάρα χωρίς νικητή στο «Γιαν Μπρέιντειλ»! Μπριζ και Μπαρτσελόνα ήρθαν ισόπαλες με 3-3 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα παιχνίδι που εύκολα θα μπορούσαν να έχουν μπει και τα διπλάσια γκολ καθώς χάθηκαν πολλές και μεγάλες ευκαιρίες εκατέρωθεν.

Από το ξεκίνημα φάνηκε πώς θα κυλήσει η βραδιά καθώς πριν το δεκάλεπτο είχαν ήδη επιτευχθεί δύο γκολ στην αναμέτρηση. Μόλις στο 6′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ όταν ο Φορμπς βρήκε τον Τρεσόλντι και εκείνος με προβολή έκανε το 1-0. Δύο λεπτά μετά όμως ο Φεράν από ασίστ του Φερμίν έγραψε το 1-1.

Στο 11′ ο Φερμίν σημάδεψε δοκάρι για την ανατροπή και στο 17΄ήρθε το 2-1 σε τετ α τετ του τρομερού Φορμπς από ασίστ του Τζόλη. Το απίθανο σουτ του Κουντέ στο 27′ σταμάτησε στο δοκάρι ενώ στη συνέχεια είχε μία ευκαιρία και ο Τζόλης. Στο 44′ ο Φεράν αστόχησε σε μοναδικό τετ α τετ για να κάνει το 2-2.

Στο 50′ ο Γιάκερς με σπουδαία επέμβαση νίκησε τον Γιαμάλ ενώ στο 59′ ο Έρικ με δυνατό σουτ σημάδεψε για ακόμη μία φορά το δοκάρι της Μπριζ. Τελικά, στο 61′ ο Γιαμάλ έκανε το 2-2 με εκπληκτική ενέργεια και τακουνάκι-ασίστ του Φερμίν. Με τη σέντρα ο Φορμπς έχασε «τρελή» ευκαιρία για το 3-2 το οποίο έκανε όμως στο 64′ σε ακόμη ένα τετ α τετ.

Στο 70′ ο Τέιλορ έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μπαλντέ στον Φορμπς, αλλά άλλαξε απόφαση μέσω VAR και στο 77′ από σέντρα του Γιαμάλ η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Τζόλη και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-3. Ξανά με τη σέντρα ο Ντιακόν έχασε μεγάλη ευκαιρία για τέταρτο γκολ ενώ στο 90+2′ ο Βερμάντ έκλεψε την μπάλα από τον Σέζνι και σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ στον Πολωνό μέσω VAR.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η Μπριζ έπαιξε στα ίσια την Μπαρτσελόνα, δεν «μάσησε» σε καμία στιγμή και θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Εκπληκτική εμφάνιση από τον Φορμπς με δύο γκολ και μία ασίστ. Θα μπορούσε να είχε πετύχει τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ αν ήταν λίγο πιο τυχερός.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Οι άμυνες των δύο ομάδων παίρνουν κάτω από τη βάση και ειδικά αυτή της Μπαρτσελόνα που εκτέθηκε για ακόμη μία φορά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Έκανε λάθος στο 70’ με το πέναλτι και το διόρθωσε μέσω του VAR ο Τέιλορ. Μέτρησε το γκολ της Μπριζ στις καθυστερήσεις, αλλά και πάλι άλλαξε απόφαση όταν κλήθηκε στο VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Σωστά φώναξε το VAR τον Τέιλορ στο 70’ και πήρε πίσω το πέναλτι που έδωσε στην Μπριζ. Παράμβαση είχαμε και στο 90+2′ για το γκολ της Μπριζ που τελικά ακυρώθηκε.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τρεσόλντι (6’), Φορμπς (17’, 64’) / Φεράν (8’), Γιαμάλ (61’), Τζόλης (αυτ. 77’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΡΙΖ: Γιάκερς, Σαμπέ, Ορντόνιεθ, Μέχελε, Σάις, Στάνκοβιτς, Ονεντικά (84’Οντόρ – 87’Βέτλσεν), Φορμπς (78’Ντιακόν), Φανάκεν, Τζόλης, Τρεσόλντι (78’Βερμάντ).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Κουντέ, Αραούχο, Μπαλντέ, Έρικ Γκαρσία, Κασαδό (58’Όλμο), Ντε Γιονγκ, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ (83’Μπαρντάτζι), Φεράν Τόρες (58’Λεβαντόφσκι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

26/11 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπριζ

25/11 Τσέλσι – Μπαρτσελόνα