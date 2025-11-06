Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν από το 59΄ έως το 78΄ (τα δύο με πέναλτι), η Γαλατασαράι, πήρε σπουδαία νίκη μέσα στην Ολλανδία επί του Άγιαξ με 3-0 και με 3 νίκες σε 4 αγωνιστικές της League Phase του Champions League ελπίζει σε πρόκριση.

Στους 9 βαθμούς οι Τούρκοι, στο απόλυτο μηδέν έμεινε ο «Αίαντας» (αντίπαλος και του Ολυμπιακού) καθώς έφτασε τις 4 ήττες.

Να σημειώσουμε οτι με αυτά τα τρία γκολ ο Βίκτορ Όσιμεν έφτασε τα έξι γκολ και είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωσης.

Επί της ουσίας όλο το παιχνίδι ήταν τα 19 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου από το 59′ έως το 78′ στο διάστημα δηλαδή που σημειώθηκαν τα τρία γκολ των φιλοξενούμενων.

Αρχικά το 1-0 έγινε μετά από φοβερή μακρινή σέντρα του Σέιν και κοντινή-κεφαλιά «ψαράκι» του Όσιμεν. Πριν καλά καλά συνέλθουν οι Ολλανδοί ήρθαν και τα άλλα δυο γκολ, αμφότερα από πέναλτι που κέρδισαν σε εκτέλεση φάουλ ο Ογκουρτσάν (66′) και σε σουτ ο Γιλμάζ (76′).

Το τέλος του ματς βρήκε τη Γαλατασαράι να πανηγυρίζει έξαλλα, και τον Άγιαξ να αναρωτιέται τι στόχους έχει πλέον στη διοργάνωση…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αποτελεσματικότητα του Όσιμεν. Άνοιξε το σκορ στο 59′ με εκπληκτική κεφαλιά και λίγο αργότερα μετέτρεψε σε γκολ και τα δύο πέναλτι που κλήθηκε να εκτελέσει.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι που έγινε μόλις 7 λεπτά μετά το 0-1 του Όσιμεν, έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να κλειδώσουν το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Άγιαξ γενικά. Ανούσιος και «φλύαρος» επιθετικά, ευάλωτος αμυντικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γάλλος Μπενουά Μπαστιέν κλήθηε από το VAR να δει το χέρι του Μπας και παρότι η μπάλα είχε χτυπήσει πρώτα στο πόδι και μετά στο απλωμένο χέρι του Μπας καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. Ίδια απόφαση είχε και για το χέρι του Άλντερς σε σουτ του Γιλμάζ από πιο κοντινή απόσταση αυτή τη φορά και πάλι με τη μπάλα να κοντράρει πρώτα στα πόδια του αμυντικού. Αυτή τη φορά το έδειξε αμέσως ο ρέφερι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Βέλγος Μπραμ φαν Ντρίσε από το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση του 58′ για χέρι του Μπας σε σέντρα, η οποία εν τέλει οδήγησε στην εσχάτη των ποινών υπέρ των Τούρκων. Με το δεύτερο πέναλτι το VAR συμφώνησε με τον Γάλλο διαιτητή.

ΣΚΟΡΕΡ:

59′, 66’πεν., 78′ πεν. Όσιμεν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΓΙΑΞ: Πάσφεϊρ, Γκαεΐ, Σούταλο, Μπάας, Βάινταλ (46’Άλντερς), Κλάασεν, Ρεχίρ (70’Φιτς-Τζιμ), Μοκιό (79’ΜακΚόνελ), Βέγκχορστ, Χοντ (70’Μποουνιντά), Γκλουχ.

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ: Τσακίρ, Μπαρντακτσί, Σάντσες, Σινγκό, Σάλαϊ, Γιάκομπς (86’Ελμαλί), Τορέιρα (89’Κουτλού), Λεμινά (86’Αϊχάν), Γκάμπριελ Σάρα (46’Γιλμάζ), Οσιμέν (81’Ικάρντι), Σανέ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (25/11, 19:45)

Άγιαξ – Μπενφίκα (25/11, 19:45)