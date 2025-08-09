Mια σπάνια δημοπρασία με ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα της Γουίτνεϊ Χιούστον – Εσύ τι θα διάλεγες;
Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy Foundation.
- «Όχι» Ζελένσκι στις προτάσεις Τραμπ για παραχώρηση εδαφών στους Ρώσους
- Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
- Τουλάχιστον έξι στρατιώτες νεκροί από έκρηξη στον νότιο Λίβανο
- Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει
Η μουσική σταδιοδρομία της Γουίτνεϊ Χιούστον θα γιορταστεί στις 11 Αυγούστου 2025, όταν ο οίκος Julien’s Auctions θα διοργανώσει τη δημοπρασία Whitney E. Houston Legacy Foundation Auction, στην οποία θα παρουσιαστεί μια συλλογή από ρούχα και προσωπικά αντικείμενα της εμβληματικής τραγουδίστριας, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου για το θρυλικό της hit του 1992 «I Will Always Love You».
«Μας έφερε πίσω τόσες πολλές αναμνήσεις»
Η δημοπρασία, θα τιμήσει την κληρονομιά της Χιούστον, ενώ παράλληλα θα συγκεντρώσει κεφάλαια για τις πρωτοβουλίες του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων υποτροφιών για νέους φοιτητές που σπουδάζουν τέχνες σε ιστορικά μαύρα κολέγια και πανεπιστήμια (ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που ιδρύθηκαν πριν από το 1964 με κύρια αποστολή την εκπαίδευση της μαύρης νεολαίας).
«Εκ μέρους του Ιδρύματος Whitney E. Houston Legacy, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Julien’s Auctions», δήλωσε η σύζυγος του αδερφού της Χιούστον, Πατ Χιούστον, όπως μεταδίδει το Billboard.
«Έχουμε μερικά από τα μοναδικά αντικείμενα και ρούχα με τα οποία εμφανίστηκε η Γουίτνεϊ στη σκηνή, σε διάφορες εκδηλώσεις υψηλού κύρους και στο σπίτι της. Η συλλογή αυτών των αντικειμένων μας έφερε πίσω τόσες πολλές αναμνήσεις. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη φετινή συλλογή στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο».
View this post on Instagram
Τι θα δει το κοινό στη δημοπρασία
Μεταξύ των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν είναι: ένα catsuit Μαρκ Μπάουερ που φορούσε στη σκηνή το 1991 στο «I’m Your Baby Tonight», μια μπλούζα που φορούσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 1994, ένα μαύρο γούνινο παλτό Μάικλ Μακόλομ που φορούσε το 1994, δύο ζευγάρια γόβες Dolce & Gabbana που φορούσε στην παγκόσμια περιοδεία My Love Is Your Love το 1999, ένα slot machine (κουλοχέρης), διάφορα κοσμήματα και ένα βραβείο RIAA multi-platinum για τις πωλήσεις του soundtrack του The Bodyguard, το soundtrack με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.
«Η Julien’s Auctions είναι περήφανη για τη συνεργασία της με το Whitney E. Houston Legacy Foundation για αυτή την πολύ ξεχωριστή δημοπρασία», δήλωσε ο Giles Moon, αντιπρόεδρος της Julien’s και υπεύθυνος του τμήματος μουσικής, σε μια ανακοίνωση.
«Οι θαυμαστές της Γουίτνεϊ Χιούστον και οι συλλέκτες από όλο τον κόσμο θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν απίστευτα αναμνηστικά και αντικείμενα από σημαντικές στιγμές της λαμπρής καριέρας της, ενώ παράλληλα θα κάνουν τη διαφορά, καθώς το 100% των εσόδων από την πώληση θα διατεθεί στο Whitney E. Houston Legacy Foundation».
Η Χιούστον πέθανε τον Φεβρουάριο του 2012 σε ηλικία 48 ετών.
*Mε πληροφορίες από: Billboard | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Η Γουίτνεϊ Χιούστον τραγουδάει κατά τη διάρκεια των World Music Awards στο Thomas & Mack Center στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ως φόρο τιμής στον μεγιστάνα της μουσικής Κλάιβ Ντέιβις, ο οποίος έλαβε το βραβείο για την εξαιρετική συμβολή του στη μουσική βιομηχανία, σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 15ης Σεπτεμβρίου 2004 | REUTERS/Ethan Miller/Files
- Ολυμπιακός: «Κεραυνός» από τον Τσικίνιο και 1-0 επί της Ουνιόν! (vid)
- Χαλκιδική: Έκλεβαν κινητήρες από σκάφη με λεία πάνω από μισό εκατ. ευρώ – Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση
- Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
- Απογοήτευση Πέσιτς για την απουσία του Αντετοκούνμπο: «Προγραμματίσαμε το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του»
- Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων
- Νεκρός λουόμενος στα Χανιά – Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις