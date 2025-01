Ναρκωτικά, ενδοοικογενειακή βία, θάνατοι: Σαν σήμερα η κατάρα της Γουίτνεϊ Χιούστον συνεχίστηκε

Ήταν δέκα χρόνια πριν όταν η κόρη της Γουίτνεϊ Χιούστον βρέθηκε αναίσθηση σε μπανιέρα. Ο τραγικός θάνατος της, οι ομοιότητες με το τέλος της ντίβας μητέρας της και δύο ακόμη απώλειες από ναρκωτικά στοιχειώνουν το όνομα και την ιστορία μιας οικογένειας που δεν κατάφερε να νικήσει τον εθισμό και τη βία.

Η κόρη της Γουίτνεϊ Χιούστον, Μπόμπι Κριστίνα Μπράουν, είχε τραγικό τέλος. Η Μπόμπι Κριστίνα βρέθηκε μια μέρα σαν αυτή, δέκα χρόνια πριν, αναίσθητη σε μια μπανιέρα και πέθανε σχεδόν έξι μήνες αργότερα σε ηλικία 22 ετών.

Η κόρη της αείμνηστης τραγουδίστριας Γουίτνεϊ Χιούστον και του τραγουδιστή Μπόμπι Μπράουν, βρέθηκε αναίσθητη στην μπανιέρα του σπιτιού της στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 31 Ιανουαρίου 2015.

Η μητέρα της, Γουίτνεϊ Χιούστον, είχε βρεθεί σε μπανιέρα ξενοδοχείου νεκρή από υπερβολική δόση κοκαϊνης, τρία χρόνια πριν, τον Φεβρουάριο του 2012.

Η κόρη της Γουίτνεϊ Χιούστον παρέμεινε σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας για έξι μήνες μέχρι το θάνατο της στις 26 Ιουλίου 2015.

Η τραγική κοινή τους μοίρα δεν σταμάτησε εδώ.

Μετά το θάνατο της Μπόμπι Κριστίνα, ο πατέρας της, ο ράπερ Μπόμπι Μπράουν, υπέβαλε μήνυση στον σύντροφό της, Νικ Γκόρντον.

Ο Νικ Γκόρντον είχε επί χρόνια μεγαλώσει στο σπίτι της Χιούστον μαζί με την Μπόμπι Κριστίνα παρότι δεν είχε επισήμως υιοθετηθεί από την τραγουδίστρια.

Στην αγωγή αναφερόταν ότι ο Γκόρντον είχε επιτεθεί στην Μπόμπι Κριστίνα σε μια κρίση ζήλιας την ημέρα του θανάτου της αφού είχαν επιστρέψει «από μια ολονύχτια έξοδο όπου έκαναν χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών».

Αναφερόταν επίσης ότι ο Γκόρντον έδωσε «στην Μπόμπι Κριστίνα ένα τοξικό κοτέιλ το οποίο την έκανε να χάσει τις αισθήσεις της και στη συνέχεια την έβαλε με το πρόσωπο προς τα κάτω μέσα σε μια μπανιέρα με κρύο νερό προκαλώντας της εγκεφαλική αιμορραγία».

Ο ιατροδικαστής είχε αποφανθεί ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν ο θάνατός της οφειλόταν σε ατύχημα ή ήταν προσχεδιασμένος.

Η τοξικολογική έδειξε μαριχουάνα, αλκοόλ, κοκαϊνη και μορφίνη στον οργανισμό της Μπόμπι Κριστίνα.

Ο Γκόρντον είχε καταδικαστεί και τον Νοέμβριο του 2016 κλήθηκε να αποζημιώσει την οικογένεια της Μπόμπι Κριστίνα με περισσότερα από 36 εκατομμύρια δολάρια έπειτα από αγωγή για τον θάνατο της.

Πέντε χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου 2020, ο Νικ Γκόρντον βρέθηκε νεκρός σε ηλικία ηλικία 30 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης.

Αν και ο δικηγόρος του, Τζο Χαμπάσι, απέφυγε να σχολιάσει την αιτία θανάτου έκανε μια ανακοίνωση στα media που σχολιάστηκε πολύ.

«Μπορώ να πω ότι είναι αληθινά θλιβερό που έχουμε γίνει μάρτυρες της απόλυτης καταστροφής που έχει προκαλέσει ο εθισμός στα ναρκωτικά σε μια ομάδα νεαρών φίλων, όλοι εκ των οποίων ήταν αγαπητοί και είχαν τεράστιες δυνατότητες» δήλωσε μέσω email στο AFP ο Χαμπάσι.

Έντεκα μήνες μετά, ο Μπόμπι Μπράουν θα χάσει ακόμη ένα μέλος της οικογένειας του από ναρκωτικά.

Τον Νοέμβριο του 2020, ο ετεροθαλής αδελφός της Κριστίνα Μπόμπι, ο Μπόμπι Μπράουν Τζούνιορ, βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο Μπόμπι Μπράουν Τζούνιορ πέθανε το 2020 από τυχαία υπερβολική δόση κοκαΐνης, φαιντανύλης και αλκοόλ σύμφωνα με τις εκθέσεις νεκροψίας και τοξικολογίας. Ήταν 28 ετών.

Από το 2012, όταν βρέθηκε νεκρή την παραμονή των βραβείων Γκράμι η Γουίτνεϊ Χιούστον, μέχρι το Νοέμβριο του 2020, τέσσερα μέλη της οικογένειας πέθαναν από ναρκωτικά.

Γουίτνεϊ Χιούστον, 48, Κριστίνα Μπόμπι Μπράουν, 22, Νικ Γκόρντον, 30, Μπόμπι Μπράουν Τζούνιορ, 28.

Σήμερα ο Μπόμπι Μπράουν, τραγική φιγούρα της δυναστείας, έχει αφιερώσει τη ζωή του στον πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Μπόμπι Μπράουν ίδρυσε το Βobbi Κristina Serenity House το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της πρόωρα και τραγικά χαμένης κόρης του και έχει αποστολή να εκπαιδεύσει με δράσεις επάνω σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

«Ξεκίνησα αυτήν την προσπάθεια από τα βάθη της καρδιάς μου, ήμουν τόσο μόνος και τόσο λυπημένος» είχε πει το 2023 σε βράβευση για τη ΜΚΟ.

Ο Μπόμπι Μπράουν είχε μιλήσει ανοιχτά μίλησε ανοιχτά για την πρόκληση να προβεί στο άνοιγμα αυτού του οργανισμού, αλλά και πόσο σημασία έχει για εκείνον να κάνει το καλό και να προσφέρει στους άλλους.

«Είμαι ευγνώμων που μπορούσα να κάνω κάτι να βοηθήσω εκεί έξω τους ανθρώπους, να είμαι εκεί γι’ αυτούς, να παρέχω έναν ασφαλή παράδεισο για την ώρα της ανάγκης τους», είχε πει στην ευχαριστήρια ομιλία του μετά τη βράβευση του.

Το περιβάλλον της Γουίτνεϊ Χιούστον είχε κατηγορήσει τον Μπόμπι Μπράουν ως τον άνθρωπο που σύστησε την τραγική ντίβα στον ολέθριο κόσμο των ναρκωτικών.

Το ντοκιμαντέρ Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn’t We Almost Have It All έριξε φως σε μερικούς από τους κοινούς, μοιραίους αγώνες μητέρας και κόρης που μοιράστηκαν παράλληλες εμπειρίες ζωής και τραγική μοίρα παραδομένη σε ουσίες και κακοποίηση.