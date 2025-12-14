Μισός αιώνας Star Wars – Η πρώτη επική ταινία του Τζορτζ Λούκας επιστρέφει στις σκοτεινές αίθουσες το 2027

«Είμαι κάπως απογοητευμένος από την ταινία. Κατάφερα να πετύχω μόνο το 35% από αυτό που ήθελα». Πολλοί δημιουργοί μπορεί να έχουν σκεφτεί ή πει τα παραπάνω λόγια για κάποιο project τους. Ωστόσο, όταν αυτά βγαίνουν από το στόμα του Τζορτζ Λούκας και αφορούν το πρώτο Star Wars είναι λογικό να προκαλούν εντύπωση.

Δεν μιλάμε για μια ακόμα ταινία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φιλμ που επηρέασε τον κόσμο του κινηματογράφου. Άλλαξε τα δεδομένα γύρω από τα φιλμ επιστημονικής φαντασίας, την κινηματογράφηση, απέκτησε εκατομμύρια θαυμαστές στο πέρασμα των δεκαετιών και «γέννησε» ένα από τα πιο επιτυχημένα (και εμπορικά) franchises της μεγάλης οθόνης. Ενώ, το πιο σημαντικό από όλα, 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Star Wars: A New Hope δεν έχει χάσει τη μαγεία του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Star Wars (@starwars)

Αλλά πάντα, οι «γονείς» τέτοιων projects είναι αυστηροί και με τον εαυτό τους και με τα… παιδιά τους. Και ο 81χρονος δημιουργός δεν αποτελεί εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα.

Είτε απογοητεύτηκε είτε όχι από το τελικό αποτέλεσμα, η ουσία δεν αλλάζει: έχουμε να κάνουμε ένα από τα καλύτερα και πλέον διαχρονικά φιλμ επιστημονικής φαντασίας.

Για αυτό και το 2027 το Star Wars: A New Hope επιστρέφει στις σκοτεινές αίθουσες για να γιορτάσει τον μισό αιώνα ζωής του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Star Wars (@starwars)

Όπως έγινε γνωστό το φιλμ θα βγει στους κινηματογράφους στις 19 Φεβρουαρίου 2027, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 50η επέτειο του κινηματογραφικού franchise.

Μάλιστα, η Disney ανακοίνωσε πως πρόκειται για μια «πρόσφατα αποκατεστημένη» έκδοση της αρχικής ταινίας, η ίδια που προβλήθηκε στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λονδίνο νωρίτερα φέτος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Film on Film.