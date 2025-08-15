«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Το σίριαλ για το μέλλον του Ουναΐ και τον Παναθηναϊκό καλά κρατεί, με τις τελευταίες πληροφορίες να είναι θετικές για το τριφύλλι σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Μαρσέιγ για τη μεταγραφή του Μαροκινού χαφ, με το κόστος να ανέρχεται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ και το μόνο που απομένει είναι το «ναι» του ποδοσφαιριστή για να επιστρέψει στην Αθήνα.

O Ουναΐ και τα «θέλω» της Μαρσέιγ

Οι Μασσαλοί έχουν ρίξει τις απαιτήσεις τους, καθώς θέλουν να αποδεσμεύσουν τον παίκτη, με τους «πράσινους» να τα παίζουν όλα για όλα, καθώς έχουν εξασφαλίσει και τυπικά την είσοδο τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά και τη χθεσινή πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα playoffs του Europa League, με τα μεταγραφικά σενάρια να παίρνουν «φωτιά τις τελευταίες ώρες, καθώς πήραν την οικονομική «ανάσα» και ο Ουναΐ είναι βασική προτεραιότητα τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 25χρονος χαφ επιθυμεί να επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς πέρσι έκανε μια πολύ καλή σεζόν με 5 γκολ και 7 ασίστ σε 37 συμμετοχές με το «τριφύλλι» και ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για να τον ξανακάνει δικό του.