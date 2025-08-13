«Λεπτομέρειες για να κλείσει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό» – Το ποσό του deal

Για συμφωνία ανάμεσα σε Μαρσέιγ και Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ κάνει λόγο το «Sport.fr».

«Σύμφωνα με αρκετές πηγές, απομένουν μόνο μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να οριστικοποιηθούν για να επισημοποιηθεί η συμφωνία», αναφέρει συγκεκριμένα το γαλλικό Μέσο και όλα δείχνουν ότι ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός πλησιάζει στο τριφύλλι.

Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ αποκαλύπτει και το ποσό με το οποίο φέρεται να έκλεισε το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Ουναΐ και οι πράσινοι τα βρήκαν στα 8+2 εκατομμύρια ευρώ.

Τι λένε στη Γαλλία για Ουναΐ και Παναθηναϊκό

«Ο Ουναΐ φεύγει για την Ελλάδα… και ανοίγει την πόρτα για μια εκπληκτική μεταγραφή», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ στη Γαλλία, που φέρνει τον Μαροκινό μέσο κοντά στους Πράσινους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ουναΐ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στον Παναθηναϊκό και έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τα πράσινα, ως δανεικός από τη Μαρσέιγ. Για αυτό τον λόγο και ο Ρούι Βιτόρια θέλει την επιστροφή του στην ομάδα. Από τη δική του πλευρά ο ποδοσφαιριστής εξαρχής έχει εκφράσει τα «θέλω» του και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Γάλλοι.