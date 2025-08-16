«Στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Μαρτίν Παγέρο» (pic)

Με τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς να βρίσκεται πολύ κοντά στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί και την υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ να εξελίσσεται ακόμα, ο Παναθηναϊκός «τρέχει» να βρει παίκτη για τη μεσαία γραμμή.

Οι «πράσινοι», πέραν της περίπτωσης του Μαροκινού, κοιτάζουν και για εναλλακτικές, στην περίπτωση που δεν βρεθεί η «χρυσή τομή» με την Μαρσέιγ. Μία περίπτωση είναι αυτή του Μαρτίν Παγέρο της Ουντινέζε, ο οποίος, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Πάμπλο Ολιβέιρα, ο Παγέρο εξέφρασε την επιθυμία του να φύγει από την Ουντινέζε, με την ιταλική ομάδα να είναι ανοιχτή για διαπραγματεύσεις, ορίζοντας την τιμή του Αργεντινού στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε την ανάρτηση του Παγέρο για τον Παναθηναϊκό

Meia Martín Payero, Jogador de futebol argentino, manifestou o desejo de deixar a #Udinese, e o clube está aberto à sua saída, desde que os clubes interessados possam garantir o valor solicitado de 10 milhões de euros.

O #Panathinaikos é um dos clubes interessados em Payero. pic.twitter.com/pYhc5ueHSU — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 16, 2025

Ο 26χρονος χαφ πήρε μεταγραφή από τη Μίντλεσμπρο στην Ουντινέζε το καλοκαίρι του 2023, με τους Ιταλούς να πληρώνουν το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 27 αναμετρήσεις με τους «μπιανκονέρι», έχοντας σημειώσει 1 γκολ και 2 ασίστ.