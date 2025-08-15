Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»

Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Σαμσουνσπόρ στα playoffs του Europa League, με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, έδωσε μήνυμα ενότητας, λέγοντας πως θα χτίσει μια «γέφυρα» φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα , ενώ προανήγγειλε και τέσσερις μεταγραφές για τα επερχόμενα ματς με τους «πράσινους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Σαμσουνσπόρ:

«Ελάτε, αποδεχτείτε το ήδη. Κανείς σας δεν το περίμενε αυτό. Θα υπογράψουμε τέσσερις νέους παίκτες, αν θέλει ο Θεός. Μαντέψτε ποιος θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα με το έμβλημα του Ατατούρκ;

Ο τερματοφύλακας Νόελ Τόρνκβιστ, ο μέσος Έιουπ Αϊντίν, ο επιθετικός μέσος Αλφόνσο Σόουσα, ο εξτρέμ Βάτσλαβ Τσέρνι, ο επιθετικός Σιμόν Μπανζά, ο σέντερ μπακ Τόνι Μπορέβκοβιτς, ο επιθετικός Σίλας Κατόμπα-Μβουμπά, ο επιθετικός Κελεχί Ιχεανάτσο, ο εξτρέμ Ντένις Σουάρες και ο μέσος Σαλίχ Ουτσάν αναφέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι να φορέσουν τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της τουρκικής εφημερίδας «hurriyet».

Μιλώντας για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι η ειρήνη και η καρδιά του η αδελφοσύνη. Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα, μέχρι την Αθήνα. Και με τα λόγια της Σαμσουνσπόρ μας: Ανταγωνισμός στο γήπεδο, φιλία στις κερκίδες».