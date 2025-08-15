Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»
Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, θέλησε να δώσει μήνυμα ενότητας μέσω των social media, ενόψει των αγώνων με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Europa League.
- Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν
- Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Αναχώρησε με καθυστέρηση
- Εκπτώσεις: Μειωμένη η αγοραστική κίνηση – Πτώση 10% υπολογίζουν οι έμποροι
- Τραγωδία: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στην ορεινή Ναυπακτία
Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Σαμσουνσπόρ στα playoffs του Europa League, με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Μάλιστα, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, έδωσε μήνυμα ενότητας, λέγοντας πως θα χτίσει μια «γέφυρα» φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα , ενώ προανήγγειλε και τέσσερις μεταγραφές για τα επερχόμενα ματς με τους «πράσινους».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Σαμσουνσπόρ:
«Ελάτε, αποδεχτείτε το ήδη. Κανείς σας δεν το περίμενε αυτό. Θα υπογράψουμε τέσσερις νέους παίκτες, αν θέλει ο Θεός. Μαντέψτε ποιος θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα με το έμβλημα του Ατατούρκ;
Ο τερματοφύλακας Νόελ Τόρνκβιστ, ο μέσος Έιουπ Αϊντίν, ο επιθετικός μέσος Αλφόνσο Σόουσα, ο εξτρέμ Βάτσλαβ Τσέρνι, ο επιθετικός Σιμόν Μπανζά, ο σέντερ μπακ Τόνι Μπορέβκοβιτς, ο επιθετικός Σίλας Κατόμπα-Μβουμπά, ο επιθετικός Κελεχί Ιχεανάτσο, ο εξτρέμ Ντένις Σουάρες και ο μέσος Σαλίχ Ουτσάν αναφέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι να φορέσουν τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της τουρκικής εφημερίδας «hurriyet».
Μιλώντας για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι η ειρήνη και η καρδιά του η αδελφοσύνη. Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα, μέχρι την Αθήνα. Και με τα λόγια της Σαμσουνσπόρ μας: Ανταγωνισμός στο γήπεδο, φιλία στις κερκίδες».
- Οι προβλέψεις των «θρύλων» του αγγλικού πρωταθλήματος για τη φετινή Premier League
- Οι μέρες, οι ώρες και οι διαιτητές στα ματς των ελληνικών ομάδων στα play off Europa και Conference League
- Η ανάρτηση του Τζούρισιτς που προμηνύει την άφιξη Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό (pic)
- Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»
- Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
- Πολιτάνο: «Σπουδαία νίκη – Δυνατή ομάδα ο Ολυμπιακός»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις