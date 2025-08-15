sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»
Conference League 15 Αυγούστου 2025 | 14:51

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα»

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, θέλησε να δώσει μήνυμα ενότητας μέσω των social media, ενόψει των αγώνων με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Σαμσουνσπόρ στα playoffs του Europa League, με στόχο την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, έδωσε μήνυμα ενότητας, λέγοντας πως θα χτίσει μια «γέφυρα» φιλίας από τη Σαμψούντα μέχρι την Αθήνα , ενώ προανήγγειλε και τέσσερις μεταγραφές για τα επερχόμενα ματς με τους «πράσινους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της Σαμσουνσπόρ:

«Ελάτε, αποδεχτείτε το ήδη. Κανείς σας δεν το περίμενε αυτό. Θα υπογράψουμε τέσσερις νέους παίκτες, αν θέλει ο Θεός. Μαντέψτε ποιος θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα με το έμβλημα του Ατατούρκ;

Ο τερματοφύλακας Νόελ Τόρνκβιστ, ο μέσος Έιουπ Αϊντίν, ο επιθετικός μέσος Αλφόνσο Σόουσα, ο εξτρέμ Βάτσλαβ Τσέρνι, ο επιθετικός Σιμόν Μπανζά, ο σέντερ μπακ Τόνι Μπορέβκοβιτς, ο επιθετικός Σίλας Κατόμπα-Μβουμπά, ο επιθετικός Κελεχί Ιχεανάτσο, ο εξτρέμ Ντένις Σουάρες και ο μέσος Σαλίχ Ουτσάν αναφέρονται ως πιθανοί υποψήφιοι να φορέσουν τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της τουρκικής εφημερίδας «hurriyet».

Μιλώντας για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι η ειρήνη και η καρδιά του η αδελφοσύνη. Θα χτίσουμε μια γέφυρα φιλίας από τη Σαμψούντα, μέχρι την Αθήνα. Και με τα λόγια της Σαμσουνσπόρ μας: Ανταγωνισμός στο γήπεδο, φιλία στις κερκίδες».

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά
Ένα μικρό «θαύμα» 15.08.25

Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά

Ένας ξενώνας για καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους ανοίγει δίπλα από τον Άγιο Σάββα, στα Προσφυγικά, για να εξυπηρετήσει τα άτομα από την επαρχία που αγωνίζονται να ζήσουν υπό αντίξοες συνθήκες. Το in βρέθηκε εκεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλάσκα: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν
Κρίσιμες συνομιλίες 15.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν

«Πρώτιστος στόχος είναι να δείξουμε αλληλεγγύη στους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία» λένε οι διαδηλωτές που ανησυχούν για τον θαυμασμό που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν δικτάτορα

Σύνταξη
Live: Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Δείτε όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 15.08.25 Upd: 16:04

Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Δείτε live στο in όλες τις εξελίξεις

Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική - Οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία του Κιέβου

Σύνταξη
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού μετά τις δηλώσεις Σμότριχ – Το Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί
Χωρίς προσχήματα 15.08.25

Το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για την «εξαφάνιση» της Δυτικής Όχθης - Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού

Η προαναγγελία για τεμαχισμό της Δυτικής Όχθης από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριχ έδωσε νέα ώθηση για εγκλήματα από τους εποίκους και τον στρατό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Απογοήτευση 15.08.25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
Super League 15.08.25

Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Ο αλαζόνας Αρντά Τουράν αγνόησε την πιθανότητα των πέναλτι και το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε, επιβραβεύοντας τη μεθοδικότητα του Ρουί Βιτόρια και την ικανότητα του Ντραγκόβσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη και η συνάντηση στην Αλάσκα
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την «ειρήνη» των Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Μπάσκετ 15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Στο Ρέθυμνο 15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
