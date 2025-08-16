Το μήνυμα του Βιτόρια μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ (pic)

Ο Ρουί Βιτόρια έστειλε το μήνυμά του μέσω Instagram μετά την επική πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ στα play offs του Europa League.

«Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Εξασφαλίσαμε την πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνεχίζουμε να πολεμάμε για περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του για τη συνέχεια της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Σάββατο (16/8), ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τη Stoiximan Super League την αναβολή της αναμέτρησης της 1ης αγωνιστικής κόντρα στον ΟΦΗ, ούτως ώστε να προετοιμαστεί ο σύλλογος όσο τον δυνατό καλύτερα για τα παιχνίδια που ακολουθούν με τη Σάμσουνσπορ στα play offs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δείτε την ανάρτηση του Βιτόρια στο Instagram: