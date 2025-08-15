Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, κερδίζοντας στα πέναλτι τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και εξασφάλισε την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, άπαντες στην Κρακοβία έγιναν ένα «κουβάρι» στους πανηγυρισμούς, με τον τεχνικό των «πρασίνων» Ρουί Βιτόρια να συμμετέχει με τους παίκτες στο τελετουργικό με το γνωστό σύνθημα της ομάδας και να χοροπηδάει έξαλλα.

Δείτε το απίθανο στιγμιότυπο με τον Βιτόρια

Συγκεκριμένα, ο Ρουί Βιτόρια που συμμετείχε κανονικά, τόσο με τις κινήσεις των χεριών, όσο και χοροπηδώντας μαζί με τους παίκτες και τον κόσμο της ομάδας

Λίγο πιο μπροστά, ο Κώτσιρας με τον Τσιριβέγια έδιναν… ρεσιτάλ, ενώ, ο Σφιντέρσκι ανέβηκε στην πλάτη του Ντραγκόφσκι για να πανηγυρίσουν την πρόκριση επί της Σαχτάρ στα πέναλτι.