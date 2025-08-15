Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου αργεντινού μεσοεπιθετικού Βιθέντε Ταμπόρδα που αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς.
Η μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα play off του Europa League φέρνει έξτρα ενίσχυση στο ρόστερ των «πρασίνων» ενόψει της παρουσίας τους σε League Phase του Europa ή του Conference League, καθώς, μετά την πλήρη συμφωνία με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, το «τριφύλλι» είναι μία… ανάσα από την απόκτηση και του πολυσύνθετου, δημιουργικού αργεντινού μέσου, Βιθέντε Ταμπόρδα (φωτογραφία, επάνω, από το Instagram).
Ο Ταμπόρδα παίζει πίσω από τον φορ, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως εξτρέμ και στα δυο άκρα
Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Πλατένσε με την οποία κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα Αργεντινής, αλλά ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς. Πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις.
Εχει συμβόλαιο με την Μπόκα έως τον Δεκέμβριο του 2026, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου, ο Παναθηναϊκός κινείται για να τον αγοράσει από την ομάδα της Αργεντινής και είναι πια πολύ κοντά σε μία τελική συμφωνία.
Από τις ακαδημίες της Μπόκα
Ο Ταμπόρδα παίζει πίσω από τον φορ, αλλά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως εξτρέμ και στα δυο άκρα. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς κι έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής, μία με την Μπόκα Τζούνιορς το 2022 και μία με την Πλατένσε το 2025.
Στη φετινή σεζόν που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αργεντινή μετράει 22 εμφανίσεις, με 6 γκολ και μια ασίστ, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η περίπτωσή του είναι ανεξάρτητη με αυτήν του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος παραμένει στο «κάδρο» του Παναθηναϊκού και συνεχίζονται οι προσπάθειες (και) για τη δική του απόκτηση από τη Μαρσέιγ.
Πηγή: ΑΠΕ
