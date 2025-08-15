Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Πριν από τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν όταν ρωτήθηκε για τη διαδικασία των πέναλτι, απάντησε ότι δεν έχει ασχοληθεί και η ομάδα του θα προκριθεί στην κανονική διάρκεια. Ίσως να ήθελε να αστειευτεί και να αποφορτίσει την πίεση, ίσως να συμπεριφέρθηκε όντως αλαζονικά. Μόνος αυτός το γνωρίζει και οι υπόλοιποι καταφεύγουμε στις υποθέσεις. Το βέβαιο είναι πως η παραδοχή του Τούρκου προπονητή ότι δεν προετοίμασε τους παίκτες του για αυτό το ενδεχόμενο δεν περιποιεί τιμή για τον ίδιο.

Είναι απαράδεκτο ένας επαγγελματίας που εργάζεται σε υψηλό επίπεδο, να ρισκάρει με τις πιθανότητες. Ακριβώς έτσι δεν σκέφτηκε ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος υπολόγισε όλα τα σενάρια που θα μπορούσε να επηρεάσει με τις αποφάσεις του. Ο Πορτογάλος αφιέρωσε χρόνο στα χτυπήματα πέναλτι και οι αρμόδιοι συνεργάτες του, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, δούλεψαν με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι και τον Αλμπάν Λαφόντ.

Προφανώς, ο Ντραγκόβσκι έχει έφεση στις αποκρούσεις των πέναλτι. Το απέδειξε στις τρεις διαδικασίες που διαχειρίστηκε με τον Παναθηναϊκό και υπήρξε καταλύτικός στις προκρίσεις με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Κυπέλλου και με τη Σαχτάρ στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Ωστόσο, ο 28χρονος τερματοφύλακας ήταν προετοιμασμένος και ήξερε που έπρεπε να πέσει.

Όταν ο συνάδερφος του και επίσης εξαιρετικός γκολκίπερ, Ντμίτρο Ρίζνικ, δεν είχε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους εκτελεστές του Τριφυλλιού. Όπως αποδείχτηκε, το ταλέντο του Ουκρανού δεν ήταν αρκετό για να δώσει την πρόκριση στη Σαχτάρ. Σε αυτό το επίπεδο, πλέον οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και ήταν αυτό που είχε ο Ντραγκόβσκι και δεν είχε ο Ρίζνικ και καθόρισαν τον νικητή της διαδικασίας.

Οπότε, η πρόκριση ήταν μία επιβράβευση της σοβαρότητας και του επαγγελματισμού του Ρουί Βιτόρια. Ενός επαγγελματία που έχει δεχτεί σφοδρή κριτική, συχνά αδικαιολόγητη ή υπερβολική, όμως εκείνος προσπαθεί να απαντήσει με το έργο του. Τηρουμένων των αναλογιών, ο Παναθηναϊκός είναι καλοδουλεμένος και οργανωμένος, αλλά δεν έχει ακόμα το βάθος που χρειάζεται μεσοεπιθετικά. Εκεί που για την ώρα, η αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια ακυρώνει και αδικεί την εύρυθμη λειτουργία της ενδεκάδας στα υπόλοιπα κομμάτια.

Εναπόκειται στη διοίκηση και στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού να προχωρήσουν στην ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ, ούτως ώστε ο Βιτόρια να βρει τις λύσεις που θα τονώσουν την παραγωγικότητα στο σκοράρισμα. Γιατί ναι μεν αργά ή γρήγορα θα βελτιωθούν παίκτες όπως οι Ιωαννίδης, Σβιντέρσκι, Πελίστρι, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούρισιτς και Ζαρουρί, όμως είναι απαραίτητη η έλευση άλλων ποδοσφαιριστών με εκτελεστική δεινότητα.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Λίγα λόγια και για τον Ντραγκόβσκι. Ο «Ντράγκο» δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη στη διάρκεια της προετοιμασίας, ενώ εναντίον της Ρέιντζερς και της Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, δεν ήταν αρνητικός, αλλά σίγουρα δεν έκανε τη διαφορά. Κατά γενική ομολογία, από το παιχνίδι στις Σέρρες τον περασμένο Ιανουάριο και έπειτα, ο Πολωνός μεταμορφώθηκε προς το χειρότερο. Βίωνε ένα παρατεταμένο ποδοσφαιρικό «μπλακ-άουτ».

Στη διαδικασία των πέναλτι στην Κρακοβία, ο Ντραγκόβσκι βρέθηκε στο στοιχείο του, αφυπνίστηκε και θύμισε τον «κέρβερο» του 2024. Η πρόκριση είναι σημαντική και ο Ντράγκοβσκι με τη συνεισφορά του βοηθά τον σύλλογο να κερδίσει ηρεμία, χρόνο, μέλλον στην Ευρώπη και εγγυημένα έσοδα. Αλλά το μείζον, είναι να σταθεροποιήσει την απόδοση του και να έχει ο Παναθηναϊκός έναν «άσσο» που θα σκεπάζει και πάλι την εστία του!

Υ.Γ.: Και Καλάμπρια και Ταμπόρδα και Ουναΐ. Το αφεντικό τρελάθηκε που λέμε, αλλά ας ολοκληρωθούν οι κινήσεις, να αντικατασταθεί και ο Μαξίμοβιτς που φεύγει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα αναλύσουμε πως διαμορφώνεται το δυναμικό του Παναθηναϊκού.