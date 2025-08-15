sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν
On Field 15 Αυγούστου 2025 | 14:24

Ο Βιτόρια έδωσε στον Ντραγκόβσκι ό,τι δεν είχε ο Ρίζνικ από τον Τουράν

Ο αλαζόνας Αρντά Τουράν αγνόησε την πιθανότητα των πέναλτι και το ποδόσφαιρο τον τιμώρησε, επιβραβεύοντας τη μεθοδικότητα του Ρουί Βιτόρια και την ικανότητα του Ντραγκόβσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Πριν από τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν όταν ρωτήθηκε για τη διαδικασία των πέναλτι, απάντησε ότι δεν έχει ασχοληθεί και η ομάδα του θα προκριθεί στην κανονική διάρκεια. Ίσως να ήθελε να αστειευτεί και να αποφορτίσει την πίεση, ίσως να συμπεριφέρθηκε όντως αλαζονικά. Μόνος αυτός το γνωρίζει και οι υπόλοιποι καταφεύγουμε στις υποθέσεις.  Το βέβαιο είναι πως η παραδοχή του Τούρκου προπονητή ότι δεν προετοίμασε τους παίκτες του για αυτό το ενδεχόμενο δεν περιποιεί τιμή για τον ίδιο.

Είναι απαράδεκτο ένας επαγγελματίας που εργάζεται σε υψηλό επίπεδο, να ρισκάρει με τις πιθανότητες. Ακριβώς έτσι δεν σκέφτηκε ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος υπολόγισε όλα τα σενάρια που θα μπορούσε να επηρεάσει με τις αποφάσεις του. Ο Πορτογάλος αφιέρωσε χρόνο στα χτυπήματα πέναλτι και οι αρμόδιοι συνεργάτες του, ο Γιώργος Μουντάκης και ο Λουίς Εστέβες, δούλεψαν με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι και τον Αλμπάν Λαφόντ.

Προφανώς, ο Ντραγκόβσκι έχει έφεση στις αποκρούσεις των πέναλτι. Το απέδειξε στις τρεις διαδικασίες που διαχειρίστηκε με τον Παναθηναϊκό και υπήρξε καταλύτικός στις προκρίσεις με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Κυπέλλου και με τη Σαχτάρ στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Ωστόσο, ο 28χρονος τερματοφύλακας ήταν προετοιμασμένος και ήξερε που έπρεπε να πέσει.

Όταν ο συνάδερφος του και επίσης εξαιρετικός γκολκίπερ, Ντμίτρο Ρίζνικ, δεν είχε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους εκτελεστές του Τριφυλλιού. Όπως αποδείχτηκε, το ταλέντο του Ουκρανού δεν ήταν αρκετό για να δώσει την πρόκριση στη Σαχτάρ. Σε αυτό το επίπεδο, πλέον οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και ήταν αυτό που είχε ο Ντραγκόβσκι και δεν είχε ο Ρίζνικ και καθόρισαν τον νικητή της διαδικασίας.

Οπότε, η πρόκριση ήταν μία επιβράβευση της σοβαρότητας και του επαγγελματισμού του Ρουί Βιτόρια. Ενός επαγγελματία που έχει δεχτεί σφοδρή κριτική, συχνά αδικαιολόγητη ή υπερβολική, όμως εκείνος προσπαθεί να απαντήσει με το έργο του. Τηρουμένων των αναλογιών, ο Παναθηναϊκός είναι καλοδουλεμένος και οργανωμένος, αλλά δεν έχει ακόμα το βάθος που χρειάζεται μεσοεπιθετικά. Εκεί που για την ώρα, η αναποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια ακυρώνει και αδικεί την εύρυθμη λειτουργία της ενδεκάδας στα υπόλοιπα κομμάτια.

Εναπόκειται στη διοίκηση και στην ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού να προχωρήσουν στην ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ, ούτως ώστε ο Βιτόρια να βρει τις λύσεις που θα τονώσουν την παραγωγικότητα στο σκοράρισμα. Γιατί ναι μεν αργά ή γρήγορα θα βελτιωθούν παίκτες όπως οι Ιωαννίδης, Σβιντέρσκι, Πελίστρι, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούρισιτς και Ζαρουρί, όμως είναι απαραίτητη η έλευση άλλων ποδοσφαιριστών με εκτελεστική δεινότητα.

Λίγα λόγια και για τον Ντραγκόβσκι. Ο «Ντράγκο» δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη στη διάρκεια της προετοιμασίας, ενώ εναντίον της Ρέιντζερς και της Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, δεν ήταν αρνητικός, αλλά σίγουρα δεν έκανε τη διαφορά. Κατά γενική ομολογία, από το παιχνίδι στις Σέρρες τον περασμένο Ιανουάριο και έπειτα, ο Πολωνός μεταμορφώθηκε προς το χειρότερο. Βίωνε ένα παρατεταμένο ποδοσφαιρικό «μπλακ-άουτ».

Στη διαδικασία των πέναλτι στην Κρακοβία, ο Ντραγκόβσκι βρέθηκε στο στοιχείο του, αφυπνίστηκε και θύμισε τον «κέρβερο» του 2024. Η πρόκριση είναι σημαντική και ο Ντράγκοβσκι με τη συνεισφορά του βοηθά τον σύλλογο να κερδίσει ηρεμία, χρόνο, μέλλον στην Ευρώπη και εγγυημένα έσοδα. Αλλά το μείζον, είναι να σταθεροποιήσει την απόδοση του και να έχει ο Παναθηναϊκός έναν «άσσο» που θα σκεπάζει και πάλι την εστία του!

Υ.Γ.: Και Καλάμπρια και Ταμπόρδα και Ουναΐ. Το αφεντικό τρελάθηκε που λέμε, αλλά ας ολοκληρωθούν οι κινήσεις, να αντικατασταθεί και ο Μαξίμοβιτς που φεύγει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα αναλύσουμε πως διαμορφώνεται το δυναμικό του Παναθηναϊκού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι
On Field 11.08.25

Τα γερά «θεμέλια» του Μέντι

Η συνοχή του Ολυμπιακού σε όλες τις γραμμές είναι μεγάλο πλεονέκτημα και ο Μέντι συνεχίζει το χτίσιμο, εστιάζοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά
Ένα μικρό «θαύμα» 15.08.25

Ανοίγει ο πρώτος ξενώνας για καρκινοπαθείς και συνοδούς στα Προσφυγικά

Ένας ξενώνας για καρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους ανοίγει δίπλα από τον Άγιο Σάββα, στα Προσφυγικά, για να εξυπηρετήσει τα άτομα από την επαρχία που αγωνίζονται να ζήσουν υπό αντίξοες συνθήκες. Το in βρέθηκε εκεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλάσκα: Μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ – Πούτιν
Κρίσιμες συνομιλίες 15.08.25

Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν

«Πρώτιστος στόχος είναι να δείξουμε αλληλεγγύη στους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ουκρανία» λένε οι διαδηλωτές που ανησυχούν για τον θαυμασμό που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε έναν δικτάτορα

Σύνταξη
Live: Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Δείτε όλες τις εξελίξεις
Κόσμος 15.08.25 Upd: 16:04

Τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Δείτε live στο in όλες τις εξελίξεις

Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική - Οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς την παρουσία του Κιέβου

Σύνταξη
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού μετά τις δηλώσεις Σμότριχ – Το Ισραήλ συνεχίζει να προκαλεί
Χωρίς προσχήματα 15.08.25

Το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για την «εξαφάνιση» της Δυτικής Όχθης - Άγριες επιθέσεις εποίκων και στρατού

Η προαναγγελία για τεμαχισμό της Δυτικής Όχθης από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριχ έδωσε νέα ώθηση για εγκλήματα από τους εποίκους και τον στρατό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Απογοήτευση 15.08.25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη και η συνάντηση στην Αλάσκα
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την «ειρήνη» των Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Μπάσκετ 15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Στο Ρέθυμνο 15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο