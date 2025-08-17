Στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια
Ο Νταβίντε Καλάμπρια έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
Στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό έφτασε τα ξημερώματα της Κυριακής (17/8) ο Νταβίντε Καλάμπρια.
Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και ο Ιταλός δεξιός μπακ αναμένεται τις επόμενες ώρες να ολοκληρώσει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, όπως γίνεται σε όλες τις μεταγραφές, ενώ μετά θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους.
Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο αξίας 2 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια για το ρόλο που θα έχει στην ομάδα, με τον Πορτογάλο να του εγγυάται ότι θα είναι από τις σημαντικότερες μονάδες στο πλάνο του.
Τα νούμερά του
Με τη φανέλα της Μίλαν, από τις ακαδημίες της οποίας έχει αναδειχθεί, ο Καλάμπρια κατέγραψε συνολικά 272 συμμετοχές με 10 γκολ και 21 ασίστ ενώ είναι διεθνής με την Εθνική του ομάδα έχοντας φορέσει το εθνόσημο 7 φορές.
Πέρυσι τσακώθηκε με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπολόνια για το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο απέναντι στη Μίλαν. Με την Μπολόνια είχε 13 συμμετοχές και μία ασίστ.
