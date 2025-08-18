Το μήνυμα του Καλάμπρια στους φίλους του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για την πρώτη μεγάλη «μάχη» με τη Σαμσουνσπόρ (Πέμπτη 21/8, 21:00) στα playoffs του Europa League και ο Νταβίντε Καλάμπρια απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του «Τριφυλλιού» είναι έντονος μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» να δίνει το σύνθημα για μια καυτή ατμόσφαιρα στην Αθήνα.

Φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έχοντας φόντο την Ακρόπολη, ο 28χρονος Ιταλός μπακ έστειλε μήνυμα μέσω των social media.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια:

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη και φόρτσα ΠΑΟ».