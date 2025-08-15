Η μεγάλη καλοκαιρινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι πλέον γεγονός: ο Νταβίντε Καλάμπρια έρχεται στην Αθήνα! Ο Ιταλός δεξιός μπακ θα φτάσει στη χώρα μας το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να ολοκληρώσει την προφορική συμφωνία του με το Τριφύλλι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ανθρώπων του Συλλόγου, η πτήση που θα μεταφέρει τον 28χρονο αμυντικό στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται να προσγειωθεί στις 23:00. Ο Καλάμπρια αποδέχτηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού και αφού διευθετήθηκαν ορισμένες λεπτομέρειες, προγραμμάτισε το ταξίδι του για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.

Ο Καλάμπρια θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους «πράσινους» και οι ετήσιες αποδοχές του θα ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την πάγια αμοιβή του και για διάφορα μπόνους που συμφώνησε ο ποδοσφαιριστής με τη διοίκηση του club.

Ο Καλάμπρια έχει ήδη μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα και γνωρίζει ότι προαλείφεται για μία από τις πιο σημαντικές μονάδες στο σχέδιο του Πορτογάλου προπονητή. Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν είναι ένας παίκτης που θα πάρει πολλές πρωτοβουλίες από την πλευρά του και ο Βιτόρια περιμένει πολλά από την αξιοποίηση του.

Παρότι πάρα πολλοί λείπουν από την Αθήνα εξαιτίας του Δεκαπενταύγουστου, αρκετοί οπαδοί του Τριφυλλιού ετοιμάζονται να βρεθούν στο «Βενιζέλος» για να υποδεχτούν τον φημισμένο Ιταλό αμυντικό και να τον κάνουν να αισθανθεί την αγάπη τους με το «καλημέρα».