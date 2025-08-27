Πέταξε για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός (pics)

Το πρωί της Τετάρτης (27/8) ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ Βενιζέλος» με προορισμό τη Σαμσούντα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαμσούνσπορ, στη ρεβάνς του 2-1 του ΟΑΚΑ, για τα playoffs του Europa League.

Οι «πράσινοι» έχουν στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Σε αυτή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσούνσπορ. Εκτός έμεινε μόνο ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Δείτε εικόνες από την αναχώρηση: