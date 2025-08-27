Πέταξε για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός (pics)
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (27/8) για την την Σαμσούντα, με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Europa League.
- Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
- Το μοιραίο «χέρι» Τραμπ στην FED – Ακολουθεί το παράδειγμα Ερντογάν;
- Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
- Προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο δημοτικός υπάλληλος για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη
Το πρωί της Τετάρτης (27/8) ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ Βενιζέλος» με προορισμό τη Σαμσούντα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαμσούνσπορ, στη ρεβάνς του 2-1 του ΟΑΚΑ, για τα playoffs του Europa League.
Οι «πράσινοι» έχουν στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει διαθέσιμους όλους τους ποδοσφαιριστές στην αποστολή. Σε αυτή μετέχουν όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσούνσπορ. Εκτός έμεινε μόνο ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Δείτε εικόνες από την αναχώρηση:
- Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
- Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
- Δεν προχωρά τη μεταγραφή του Μανέ ο Ολυμπιακός
- Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
- Τι δήλωσε ο Ντέσερς για το ενδιαφέρον Παναθηναϊκού και ΑΕΚ
- Λουτσέσκου: «Πρέπει να παίξουμε με επιθετικότητα και ένταση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις