Ανήμερα της ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ και οι ανακατάταξεις στο ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι σημαντικές. Πρώτη και πιο ηχηρή είναι η διαφαινόμενη πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις και εντάσεις. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία του Σάββατο και απόψε (28/8) στη Σαμψούντα θα φορέσει τα πράσινα για τελευταία φορά, ενώ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα αποκομίσει 22 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα τρία εκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή μπόνους.

Στον αντίποδα, με τον χρόνο να πιέζει μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, όταν και εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωση της λίστας στην UEFA για τη League Phase, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού επισπεύδουν τις ενέργειες τους για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη του Παναθηναϊκού, αφού έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε. Η μεταγραφή θα κοστίσει συνολικά 4,3 εκατομμύρια ευρώ, με τους «χεϊνέζες» να παίρνουν τα 3,8 εκ. ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα καρπωθεί η πρωταθλήτρια του Απερτούρα 2025, αφού δέχτηκε να «σπάσει» ο δανεισμός του 25χρονου επιτελικού χαφ. Η Πλατένσε θα πάρει δανεικό από τη Μπόκα τον νεαρό άσο Ματέο Μέντια, για να αναπληρώσει το κενό του Ταμπόρδα.

Οι τρεις ομάδες ανταλλάσουν έγγραφα, ο Ταμπόρδα έχει αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου του και εφόσον δεν προκύπτει κάποιο αναπάντεχο αργεντινικό… τρικ για περισσότερα λεφτά, το deal θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα πάρει άδεια να ταξιδέψει για την Αθήνα.

Στο μεταξύ, στα Βόρεια Προάστια φημολογείται ότι ο Ανδρέας Τετέι θα μετακομίσει από το Ζηρίνειο στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Στη θεωρία, ο 24χρονος επιθετικός θα μπορούσε να μετατραπεί στον τρίτο στράικερ του ρόστερ, αντικαθιστώντας τον Αλεξάντρερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και θα αποχωρήσει, εάν είναι εφικτό και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς είναι ανοιχτός, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται ότι πράγματι ο Τετέι θα ντυθεί στα πράσινα. Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού θελήσουν να προχωρήσουν σε αυτή τη μεταγραφή του, έχουν την άνεση να το πράξουν άμεσα.