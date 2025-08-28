Παναθηναϊκός: Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τα τυπικά με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ ξέσπασε φημολογία για τον επιθετικό της Κηφισιάς, Αντρέα Τετέι.
Ανήμερα της ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ και οι ανακατάταξεις στο ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι σημαντικές. Πρώτη και πιο ηχηρή είναι η διαφαινόμενη πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις και εντάσεις. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία του Σάββατο και απόψε (28/8) στη Σαμψούντα θα φορέσει τα πράσινα για τελευταία φορά, ενώ η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα αποκομίσει 22 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα τρία εκατομμύρια ευρώ υπό τη μορφή μπόνους.
Στον αντίποδα, με τον χρόνο να πιέζει μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, όταν και εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωση της λίστας στην UEFA για τη League Phase, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού επισπεύδουν τις ενέργειες τους για την ενίσχυση του ρόστερ.
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη του Παναθηναϊκού, αφού έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε. Η μεταγραφή θα κοστίσει συνολικά 4,3 εκατομμύρια ευρώ, με τους «χεϊνέζες» να παίρνουν τα 3,8 εκ. ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα καρπωθεί η πρωταθλήτρια του Απερτούρα 2025, αφού δέχτηκε να «σπάσει» ο δανεισμός του 25χρονου επιτελικού χαφ. Η Πλατένσε θα πάρει δανεικό από τη Μπόκα τον νεαρό άσο Ματέο Μέντια, για να αναπληρώσει το κενό του Ταμπόρδα.
Οι τρεις ομάδες ανταλλάσουν έγγραφα, ο Ταμπόρδα έχει αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου του και εφόσον δεν προκύπτει κάποιο αναπάντεχο αργεντινικό… τρικ για περισσότερα λεφτά, το deal θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας και ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα πάρει άδεια να ταξιδέψει για την Αθήνα.
Στο μεταξύ, στα Βόρεια Προάστια φημολογείται ότι ο Ανδρέας Τετέι θα μετακομίσει από το Ζηρίνειο στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Στη θεωρία, ο 24χρονος επιθετικός θα μπορούσε να μετατραπεί στον τρίτο στράικερ του ρόστερ, αντικαθιστώντας τον Αλεξάντρερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και θα αποχωρήσει, εάν είναι εφικτό και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς είναι ανοιχτός, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται ότι πράγματι ο Τετέι θα ντυθεί στα πράσινα. Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι του Τριφυλλιού θελήσουν να προχωρήσουν σε αυτή τη μεταγραφή του, έχουν την άνεση να το πράξουν άμεσα.
