Για την πρόκριση στη League Phase του Europa League Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν τις ρεβάνς τους με Σαμσουνσπόρ (εκτός, 28/8, 20:00) και Ριέκα (εντός, 28/8, 20:30), αντίστοιχα, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Σαμσουνσπόρ (28/8, 20:00), στον επαναληπτικό της νίκης με 2-1, με σκοπό να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να βρεθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης. Παράλληλα, ο Δικέφαλος του Βορρά μετά την ήττα στην έδρα της Ριέκα (0-1), θέλει να ανατρέψει το σκορ για να πανηγυρίσει την είσοδό του στη League Phase στην Τούμπα (28/8, 20:30).
Έτοιμοι για τις ρεβάνς Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε το πρωί της Τετάρτης (27/8) για την Σαμσούντα, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει διαθέσιμους όλους όσους βρίσκονται στη λίστα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους δύο αγώνες με τη Σαμσούνσπορ. Εκτός έμεινε μόνο ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στη Σαμψούντα το απόγευμα της Τετάρτης (27/8), ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους ενόψει του αυριανού κρίσιμου αγώνα με την τουρκική ομάδα.
Ο Ρουί Βιτόρια δήλωσε ενόψει του ματς: «Εννοείται ότι θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν καταφέραμε να μπούμε στο Champions League, όμως τώρα θέλουμε εννοείται το Europa League. Όσο πιο δυνατούς αντιπάλους έχεις, τόσο πιο πολύ χτίζεις νοοτροπία νικητή. Αυτές είναι και οι φιλοδοξίες των ίδιων των παικτών μου εξάλλου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα καταφέρουμε να περάσουμε», τόνισε μεταξύ άλλων.
Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαφείρη, αλλά και sold out για την αναμέτρηση με τη Ριέκα, ενώ άπαντες στον «δικέφαλο του βορρά» έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ματς της Πέμπτης στην Τούμπα. Πριν την έναρξη της τελευταίας προπόνησης, αντιπροσωπεία των οπαδών της ομάδας βρέθηκε στο αθλητικό κέντρο και ζήτησε να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Οι οπαδοί τόνισαν στους «ασπρόμαυρους» πως θα είναι δίπλα στην ομάδα και μεταξύ άλλων ζήτησαν από τους παίκτες να τα δώσουν όλα για την πρόκριση.
Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε τα εξής για το ματς: «Δεν θέλω να πω για συγκεκριμένους παίκτες, αλλά για την ομάδα. Κάποιες φορές προσπαθώ να την προστατέψω από εσάς. Κάποιες φορές πρέπει να το κάνετε και εσείς. Το πιο σημαντικό είναι ότι το παιχνίδι πρέπει να το αρχίσεις και να το τελειώσεις. Πρέπει να έχουμε τους τέλειους παίκτες, πνευματικά δυνατούς και σε κάθε μέρος του αγώνα να δίνουν το 100% για την πρόκριση. Αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί. Κάποιες φορές μπορεί να κερδίζεις το παιχνίδι στην αρχή, κάποιες φορές αργότερα. Δεν έχουν τόση σημασία τα πρόσωπα».
