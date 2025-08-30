O χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή του βασικού επιθετικού του ρόστερ, μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο διεθνής Έλληνας βρίσκεται στη Λισαβόνα για να υπογράψει το συμβόλαιο του, όμως ο αντικαταστάτης του δεν έχει έρθει ακόμα στην Αθήνα και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Όλα πρέπει να τελειώσουν μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, προκειμένου το όνομα του ποδοσφαιριστή να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του Europa League.

Επειδή αντιλαμβάνονται την πίεση, οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού κινούνται πλέον σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία, οι «πράσινοι» προχωρούν τις συζητήσεις με τη Ρέιντζερς για τον Νιγηριανό επιθετικό, Σίριλ Ντέσερς. Ο 30χρονος επιθετικός έχει το προφίλ που ταιριάζει με το αγωνιστικό πλάνο του Ρουί Βιτόρια, έχει ανταποκριθεί σε απαιτήσεις πρωταθλητισμούς με τους Τζερς και έχει σκοράρει πολλά γκολ, ενώ προέρχεται από γεμάτες σεζόν.

Επιπροσθέτως, η αξία του Ντέσερς κυμαίνεται γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ο Παναθηναϊκός μπορεί εύκολα να πληρώσει σε αυτό το τάιμινγκ με τη ρευστότητα που διαθέτει. Η ΑΕΚ επίσης είχε ασχοληθεί με τον Ντέσερς, αλλά δεν έφτασε σε αυτά τα χρήματα.

Από την άλλη, η διοίκηση του Παναθηναϊκού καταβάλλει μία ύστατη προσπάθεια για την υπέρβαση στην ενίσχυση της επίθεσης. Οι άνθρωποι του Συλλόγου έχουν ανοιχτή γραμμή με τους εκπροσώπους του Μπριλ Εμπολό της Μονακό, όμως εκεί τα νούμερα έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη. Ρωσικές, σαουδαραβικές και καταριανές ομάδες έχουν προσεγγίσει τον Καμερουνέζο στράικερ με την ελβετική υπηκοότητα και διεκδικούν την υπογραφή του. Το Τριφύλλι έχει το δέλεαρ του Europa League και της παραμονής στην Ευρώπη, που ο Εμπολό δεν αγνοεί τελείως.

🚨💣 OFFICIEL ! L’attaquant de l’AS Monaco Breel Embolo fait partie des possibilités du Stade Rennais @lequipe pic.twitter.com/RENkNF9w3b — Coup D’envoi (@Salah846400) August 30, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «πράσινοι» επικοινώνησαν με την πλευρά του Αλεξάντερ Μίτροβιτς, αλλά ο Σέρβος στράικερ της Αλ Αχλί είναι στην κυριολεξία απλησίαστος. Τόσο η αμοιβή του που στη Σαουδική Αραβία αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, όσο και οι απαιτήσεις της ομάδας του για να τον παραχωρήσει. Ο προπονητής Σιμόνε Ιντσάγκι άφησε τον Μίτροβιτς εκτός των υποχρεώσεων της Αλ Αχλί και ίσως ο Παναθηναϊκός να είχε τύχη, εάν περίμενε το διήμερο 1-2 Σεπτεμβρίου. Αλλά το ρίσκο θα ήταν μεγάλο για αρνητική κατάληξη και το δυναμικό κινδύνευε να μείνει χωρίς «9άρι».

Πλέον, με τη σύμφωνη γνώμη του Ρουί Βιτόρια, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού προχωρούν πρόσω ολοταχώς για τη μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς και αν προκύψει κάτι καλύτερο εντός της ημέρας, θα το συζητήσουν. Αλλά οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο ρεαλιστικά είναι λίγες πλέον.