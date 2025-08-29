«Συμφώνησαν Μπόκα και Παναθηναϊκός για Ταμπόρδα»
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα «έκλεισε» στον Παναθηναϊκό, όπως επιβεβαιώνουν και τα ρεπορτάζ στην Αργεντινή – Οι λεπτομέρειες του deal.
Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται οριστικά ο Βιθέντε Ταμπόρντα, με τις δύο ομάδες ουσιαστικά να ολοκληρώνουν τις τελικές λεπτομέρειες που απομένουν. Το ίδιο πλέον επιβεβαιώνεται και από την πατρίδα του ποδοσφαιριστή, όπως αναφέρει και ο Αργεντίνος ρεπόρτερ, Σέζαρ Λουίς Μέρλο.
Συγκεκριμένα, σε ποστάρισμά του στο Χ, ο Μέρλο αναφέρει πως η Μπόκα Τζούνιορς και ο Παναθηναϊκός συμφώνησαν στα 5 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 4,3 εκατ. ευρώ), για το 80% του παίκτη.
Παράλληλα, το ρεπορτάζ από την Αργεντινή αναφέρει πως και η Πλατένσε θα λάβει 500.000 δολάρια, ως αποζημίωση, αφού ο Ταμπόρδα είχε παραχωρηθεί στο σύλλογο, ως δανεικός, από τη Μπόκα Τζούνιορς.
Η σχετική ανάρτηση
🚨Vicente Taborda es nuevo refuerzo de Panathinaikos.
*️⃣Ya hay acuerdo en la forma de pago: Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M. A Platense le entrarán u$s 500.000 de resarcimiento. #TratoHecho pic.twitter.com/FGKnSLSxLt
— César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2025
«Ο Βιθέντε Ταμπόρντα είναι η νέα προσθήκη του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ήδη συμφωνία για τους όρους πληρωμής: Η Μπόκα πούλησε το 80% του παίκτη για 5 εκατομμύρια δολάρια. Η Πλατένσε θα λάβει 500.000 δολάρια ως αποζημίωση», αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος.
