Ημέρα κλήρωσης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Μια ακόμη μεγάλη μέρα ξημέρωσε για το ελληνικό ποδόσφαιρο με τη συμμετοχή τριών ομάδων μας στις κληρώσεις των Europa και Conference League, οι οποίες για πρώτη φορά στα χρονικά θα έχουν κοινή τελετή που θα ξεκινήσει στις 14:00 στο Grimaldi Forum του Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός ήταν «βράχος» και με το 0-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ πήρε την πρόκριση και μαζί με τον ΠΑΟΚ θα πάρουν μέρος στη League Phase του Europa League, καθώς οι Θεσσαλονικείς διέλυσαν (5-0) τη Ριέκα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, μαζί με την ΑΕΚ που νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ και πέρασε στη League Phase του Conference League, θα δώσουν το «παρών» στις κληρώσεις οι οποίες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1.

Στη League Phase του Europa League συμμετέχουν 36 ομάδες και η βαθμολογία είναι κοινή, ενώ δεν κληρώνονται αντίπαλοι από την ίδια χώρα. Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες: 4 εντός έδρας και 4 εκτός και οι αντίπαλοι προέρχονται από 4 διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή από δυο από κάθε γκρουπ. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και η Παναθηναϊκός στο τέταρτο.

Και στη League Phase του Conference League συμμετέχουν 36 ομάδες αλλά χωρίζονται σε έξι γκρουπ δυναμικότητας. Η Ένωση θα αναμετρηθεί με έναν αντίπαλο από κάθε ένα από τα έξι συνολικά γκρουπ δυναμικότητας (τρεις εντός έδρας και τρεις εκτός έδρας αγώνες).

Οι 36 φιναλίστ και τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase του Europa League:

1o γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Ζάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ

Στουρμ Γκρατς

Στεάουα

Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

Παναθηναϊκός

Μάλμε

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ουτρέχτη

Γκενκ

Μπραν

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League:

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Οι 36 φιναλίστ και τα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase του Conference League:

1o γκρουπ δυναμικότητας

Φιορεντίνα (62.000)

Άλκμααρ (54.500)

Σαχτάρ (52.000)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)

Ραπίντ Βιέννης (32.250)

Λέγκια (31.000)

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Σπάρτα Πράγας (29.500)

Ντινάμο Κιέβου (23.500)

Κρίσταλ Πάλας (23.039)

Λεχ Πόζναν (19.000)

Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)

Σάμροκ Ρόβερς (17.875)

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Ομόνοια (17.375)

Μάιντς (17.266)

Στρασμπούρ (14.618)

Γιαγκελόνια (14.000)

Τσέλιε (14.000)

Ριέκα (12.000)

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Ζρίνσκι (10.000)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)

Κουόπιο (10.000)

ΑΕΚ (9.500)

Αμπερντίν (9.500)

Ντρίτα (9.000)

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπρέινταμπλικ (9.000)

Σίγκμα Όλομουτς (8.820)

Σαμσουνσπόρ (8.780)

Ράκοβ (8.000)

ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)

Σκεντίγια (7.500)

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάκεν (7.000)

Λωζάνη (6.725)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)

Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)

Νόα (4.800)

Σέλμπουρν (2.993)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025