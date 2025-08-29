Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πλέον τον αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ταξιδέψει στη Λισσαβόνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ αντί 22+3 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης 25%, όμως την ίδια ώρα αναζητά κι έναν ακόμη φορ για τρίτη επιλογή, στη θέση του Αλεξ Γερεμέγεφ (στη φωτογραφία από sondakika.com, επάνω, ο Ντενίζ Γκουλ).

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με την Πόρτο για τον δανεισμό του διεθνούς τούρκου φορ Ντενίζ Γκουλ

Αν και τις τελευταίες ημέρες υπήρξε έντονη φημολογία για τον 24χρονο Ανδρέα Τεττέι της Κηφισιάς, ο οποίος μπορεί εκτός όλων των άλλων να καλύψει και μία θέση στους γηγενείς στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει της League Phase του Europa League, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ομάδα των βορείων προαστίων για να προχωρήσει μία τέτοια κίνηση.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) από την Πορτογαλία αναφέρουν πως οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με την Πόρτο για τον δανεισμό του διεθνούς τούρκου φορ Ντενίζ Γκουλ.

Ο 21χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τους «δράκους» το περασμένο καλοκαίρι αντί 4,5 εκατ. ευρώ και είναι ανοικτοί στην παραχώρησή του με δανεισμό και οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2026.

Ποιος είναι ο Γκουλ

Ο Γκουλ γεννήθηκε στη Στοκχόλμη (2/7/2004) από τούρκους γονείς και έκανε το… ξεπέταγμά του στις Ακαδημίες της Χάμαρμπι μετά το 2021.

Με την Πόρτο μέτρησε πέρσι 23 ματς με 2 γκολ, και φέτος ήταν στον πάγκο και στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος.

Παρότι έπαιξε σε όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Σουηδίας (10 αγώνες με 3 γκολ από U19 έως U21), επέλεξε να αγωνιστεί στην εθνική ανδρών της Τουρκίας, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 20 Μαρτίου, μπαίνοντας αλλαγή στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με την Ουγγαρία για τα playoffs του Nations League (3-1).