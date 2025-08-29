sports betsson
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Παναθηναϊκός: Συζητά με την Πόρτο για τον διεθνή τούρκο φορ Ντενίζ Γκουλ
Ποδόσφαιρο 29 Αυγούστου 2025 | 01:30

Παναθηναϊκός: Συζητά με την Πόρτο για τον διεθνή τούρκο φορ Ντενίζ Γκουλ

Ο Ντενίζ Γκουλ αποκτήθηκε από τους «δράκους» το περασμένο καλοκαίρι αντί 4,5 εκατ. ευρώ και είναι ανοικτοί στην παραχώρησή του με δανεισμό και οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2026.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει πλέον τον αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ταξιδέψει στη Λισσαβόνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ αντί 22+3 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώλησης 25%, όμως την ίδια ώρα αναζητά κι έναν ακόμη φορ για τρίτη επιλογή, στη θέση του Αλεξ Γερεμέγεφ (στη φωτογραφία από sondakika.com, επάνω, ο Ντενίζ Γκουλ).

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με την Πόρτο για τον δανεισμό του διεθνούς τούρκου φορ Ντενίζ Γκουλ

Αν και τις τελευταίες ημέρες υπήρξε έντονη φημολογία για τον 24χρονο Ανδρέα Τεττέι της Κηφισιάς, ο οποίος μπορεί εκτός όλων των άλλων να καλύψει και μία θέση στους γηγενείς στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει της League Phase του Europa League, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και σε επίπεδο κορυφής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ομάδα των βορείων προαστίων για να προχωρήσει μία τέτοια κίνηση.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) από την Πορτογαλία αναφέρουν πως οι «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με την Πόρτο για τον δανεισμό του διεθνούς τούρκου φορ Ντενίζ Γκουλ.

Ο 21χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τους «δράκους» το περασμένο καλοκαίρι αντί 4,5 εκατ. ευρώ και είναι ανοικτοί στην παραχώρησή του με δανεισμό και οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 2026.

Ποιος είναι ο Γκουλ

Ο Γκουλ γεννήθηκε στη Στοκχόλμη (2/7/2004) από τούρκους γονείς και έκανε το… ξεπέταγμά του στις Ακαδημίες της Χάμαρμπι μετά το 2021.

Με την Πόρτο μέτρησε πέρσι 23 ματς με 2 γκολ, και φέτος ήταν στον πάγκο και στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος.

Παρότι έπαιξε σε όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Σουηδίας (10 αγώνες με 3 γκολ από U19 έως U21), επέλεξε να αγωνιστεί στην εθνική ανδρών της Τουρκίας, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 20 Μαρτίου, μπαίνοντας αλλαγή στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με την Ουγγαρία για τα playoffs του Nations League (3-1).

Headlines:
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League
Europa League 28.08.25

«Αρχοντικός» ΠΑΟΚ, διέλυσε (5-0) τη Ριέκα και συνεχίζει στο Europa League

Πέταγε φωτιές ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στο 25’ και διέλυσε τους Κροάτες, με τον Κωνσταντέλια να δίνει ρεσιτάλ και να πετυχαίνει γκολ-ποίημα. Τρελό γλέντι στην Τούμπα, αποθέωση για παίκτες και Σαββίδη

Σύνταξη
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ
Conference League 28.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ

LIVE: ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άντερλεχτ, για τα play offs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
