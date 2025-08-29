Ο Φώτης Ιωαννίδης φεύγει για τη Λισαβόνα και στον Παναθηναϊκό ψάχνουν τον αντικαταστάτη του. Για την ακρίβεια, θέλουν αναβάθμιση στο «9», με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και θα αποτελέσει τη λύση στη χαμηλή παραγωγικότητα στο σκοράρισμα. Έναν στράικερ σαν τον Μπριλ Εμπολό.

Ο 28χρονος επιθετικός ανήκει στη Μονακό, όμως δεν πρόκειται να μείνει στο Πριγκιπάτο. Ο Εμπολό έχει αποκλειστεί από την αποστολή για την 3η αγωνιστική της Ligue 1, με αιτιολογία πως ρυθμίζει μεταγραφικά ζητήματα. Άλλωστε, ο Εμπολό δεν είχε παίξει καθόλου ούτε στα δύο πρώτα παιχνίδια με τους Μονεγάσκους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In» από τη Γαλλία, ο γεννημένος στο Καμερούν αλλά πολιτογραφημένος Ελβετός άσος, έχει εξουσιοδοτήσει τον ατζέντη του να βρει ομάδα. Ένα χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του με τη Μονακό, ο Εμπολό συνιστά δέλεαρ για αρκετά club από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο Παναθηναϊκός έχει ψάξει την υπόθεση και στο πρόσωπο του Εμπολό έχει εντοπίσει έναν αξιόπιστο στράικερ, που ταιριάζει με την αγωνιστική φιλοσοφία του Ρουί Βιτόρια. Όμως, ο περιζήτητος Εμπολό απασχολεί τη γαλλική Ρεν και έχει κρούσεις από το Κατάρ και τη Ρωσία.

Για την ώρα, δεν είναι σαφές τι προτιμά ο Εμπολό για το μέλλον του, αφού αρκετοί παίκτες ακόμα και τώρα διστάζουν να παίξουν στην Ελλάδα. Πάντως, το Τριφύλλι αντέχει το κόστος της απόκτησης του Εμπολό, διότι έχει γεμίσει τα ταμεία από τις πωλήσεις και απορρόφησε τους κραδασμούς από το «cost control» της UEFA.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ δεν έχουν μεγάλη άνεση για να κλείσουν τον επιθετικό, αφού πρέπει να προλάβουν την προθεσμία για τη λίστα για το Europa League, μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου. Οπότε, οι «πράσινοι» επιζητούν άμεσα θετικές εξελίξεις με τον Εμπολό και παράλληλα δουλεύουν με άλλες περιπτώσεις.

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι ένας παίκτης που ανήκει στο «Plan B» της διοίκησης του Παναθηναϊκού, αλλά αναλόγως με τα δρώμενα ίσως να περάσει σε πρώτο πλάνο. Στον αντίποδα, από το Τριφύλλι δεν μιλάμε με τον Άρη για τον Λορέν Μορόν, που άλλωστε ο Θόδωρος Καρυπίδης τον κοστολογεί σε 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν ανταποκρίνεται στην τωρινή αξία του Ισπανού φορ.