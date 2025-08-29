sports betsson
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
29.08.2025 | 23:10
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 21:26
Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό - Βίντεο
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παναθηναϊκός: Στα ραντάρ ο Μπριλ Εμπολό της Μονακό
Ποδόσφαιρο 29 Αυγούστου 2025 | 21:00

Παναθηναϊκός: Στα ραντάρ ο Μπριλ Εμπολό της Μονακό

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση για την επίθεση και ο Μπριλ Εμπολό της Μονακό είναι ένας παίκτης που έχει το κατάλληλο προφίλ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

Ο Φώτης Ιωαννίδης φεύγει για τη Λισαβόνα και στον Παναθηναϊκό ψάχνουν τον αντικαταστάτη του. Για την ακρίβεια, θέλουν αναβάθμιση στο «9», με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και θα αποτελέσει τη λύση στη χαμηλή παραγωγικότητα στο σκοράρισμα. Έναν στράικερ σαν τον Μπριλ Εμπολό.

Ο 28χρονος επιθετικός ανήκει στη Μονακό, όμως δεν πρόκειται να μείνει στο Πριγκιπάτο. Ο Εμπολό έχει αποκλειστεί από την αποστολή για την 3η αγωνιστική της Ligue 1, με αιτιολογία πως ρυθμίζει μεταγραφικά ζητήματα. Άλλωστε, ο Εμπολό δεν είχε παίξει καθόλου ούτε στα δύο πρώτα παιχνίδια με τους Μονεγάσκους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In» από τη Γαλλία, ο γεννημένος στο Καμερούν αλλά πολιτογραφημένος Ελβετός άσος, έχει εξουσιοδοτήσει τον ατζέντη του να βρει ομάδα. Ένα χρόνο πριν τη λήξη του συμβολαίου του με τη Μονακό, ο Εμπολό συνιστά δέλεαρ για αρκετά club από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο Παναθηναϊκός έχει ψάξει την υπόθεση και στο πρόσωπο του Εμπολό έχει εντοπίσει έναν αξιόπιστο στράικερ, που ταιριάζει με την αγωνιστική φιλοσοφία του Ρουί Βιτόρια. Όμως, ο περιζήτητος Εμπολό απασχολεί τη γαλλική Ρεν και έχει κρούσεις από το Κατάρ και τη Ρωσία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Για την ώρα, δεν είναι σαφές τι προτιμά ο Εμπολό για το μέλλον του, αφού αρκετοί παίκτες ακόμα και τώρα διστάζουν να παίξουν στην Ελλάδα. Πάντως, το Τριφύλλι αντέχει το κόστος της απόκτησης του Εμπολό, διότι έχει γεμίσει τα ταμεία από τις πωλήσεις και απορρόφησε τους κραδασμούς από το «cost control» της UEFA.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ δεν έχουν μεγάλη άνεση για να κλείσουν τον επιθετικό, αφού πρέπει να προλάβουν την προθεσμία για τη λίστα για το Europa League, μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου. Οπότε, οι «πράσινοι» επιζητούν άμεσα θετικές εξελίξεις με τον Εμπολό και παράλληλα δουλεύουν με άλλες περιπτώσεις.

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι ένας παίκτης που ανήκει στο «Plan B» της διοίκησης του Παναθηναϊκού, αλλά αναλόγως με τα δρώμενα ίσως να περάσει σε πρώτο πλάνο. Στον αντίποδα, από το Τριφύλλι δεν μιλάμε με τον Άρη για τον Λορέν Μορόν, που άλλωστε ο Θόδωρος Καρυπίδης τον κοστολογεί σε 4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν ανταποκρίνεται στην τωρινή αξία του Ισπανού φορ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Ακίνητα
Έρχεται το Σπίτι μου 3: Στα αζήτητα τα δύο προηγούμενα προγράμματα

Έρχεται το Σπίτι μου 3: Στα αζήτητα τα δύο προηγούμενα προγράμματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
LIVE: Λέτσε – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 29.08.25

LIVE: Λέτσε – Μίλαν

LIVE: Λέτσε – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λέτσε – Μίλαν, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Βάιος Μπαλάφας
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Υπόθεση ψυχής» 29.08.25

Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Βρέμη μέχρι την Ιαπωνία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες της μπύρας, δημιουργώντας συνταγές που εντυπωσιάζουν καταναλωτές, ζυθοποιούς και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
Άμπου Ντάμπι 29.08.25

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία
Πολιτική ζυγαριά 29.08.25

Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία

Ο Μακρόν φαίνεται ότι εξετάζει δύο υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραμένει αισιόδοξος ότι το ρίσκο του θα αποδώσει. Γιατί οι φιλοδοξίες του δείχνουν τα Ηλύσια Πεδία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λέτσε – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 29.08.25

LIVE: Λέτσε – Μίλαν

LIVE: Λέτσε – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λέτσε – Μίλαν, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
Σημάδι αδυναμίας 29.08.25

Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την οικονομία στη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση.

Σύνταξη
Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
«Κουράστηκε» 29.08.25

Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται
48 νεκροί 29.08.25

Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται

Ο στρατός του Ισραήλ ενέτεινε τις ένοπλες επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας την Παρασκευή, τερματίζοντας τις προσωρινές παύσεις που είχαν επιτρέψει την παράδοση βοήθειας

Σύνταξη
Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών
Φαύλος κύκλος 29.08.25

Νότια Ευρώπη: Ελλάδα και Ιβηρική έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές, συνέπεια της κλιματικής κρίσης, είναι από τις βασικές αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Ειδικά στη βαριά πληττόμενη νότια Ευρώπη από την κλιματική αλλαγή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;
Μήνυμα στον Τραμπ 29.08.25

Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;

Τουλάχιστον προσωρινά, ο ρόλος του δημοκρατικού ενήλικα του δυτικού ημισφαιρίου έχει μετακινηθεί προς τα νότια, στην Βραζιλία -Τεστ για το πώς οι χώρες ανακάμπτουν από τον «πυρετό» του λαϊκισμού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο