Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 23:53
Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοί το Σαββατοκύριακο
Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα σήμερα ο Μίλος Πάντοβιτς για εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 03:15

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα σήμερα ο Μίλος Πάντοβιτς για εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου

Ο Μίλος Πάντοβιτς αναμένεται σήμερα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό.

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες ώρες (και) τη μεταγραφή του διεθνούς σέρβου επιθετικού, Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος προορίζεται για να καλύψει τη θέση του Αλεξ Γερεμέγεφ ως τρίτη επιλογή στην επίθεση του «τριφυλλιού» (στη φωτογραφία από en.nogomania.com/Uradni facebook profil, επάνω, ο Πάντοβιτς).

Ο 23χρονος φορ της Μπάτσκα Τόπολα ήταν ένας από τους παίκτες που είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό ως μία επιλογή για το παρόν και για το μέλλον της επιθετικής γραμμής τους και «έτρεχαν» τις συζητήσεις με τους Σέρβους, παράλληλα με την αναζήτησή τους για τον βασικό επιθετικό ο οποίος θα καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Πάντοβιτς αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας και είναι μια φορά διεθνής

Την Πέμπτη (28/8) ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τη σερβική ομάδα για την απόκτησή του αντί ποσού που θα φτάσει το 1,5 εκατ. ευρώ. Ο Πάντοβιτς είχε κάποιους μικρούς ενδοιασμούς όσον αφορά τον ρόλο του και τη θέση του στον Παναθηναϊκό, έχοντας πρόταση κι από τη βελγική Σερκλ Μπριζ η οποία τον προόριζε για πρώτο επιθετικό της.

Εντέλει ο νεαρός φορ πείστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσίασαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και σήμερα Σάββατο αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό.

Ο Πάντοβιτς, ύψους 1,85μ., αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας και είναι μια φορά διεθνής με την εθνική ανδρών της χώρας του.

Γκολ κατά του Ολυμπιακού

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα και αγωνίστηκε στις Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς, από την οποία μεταγράφηκε το 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα.

Με τη φανέλα της Μπάτσκα, αυτές τις δυο σεζόν, μέτρησε 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 28 γκολ και 17 ασίστ, και προ διετίας είχε σκοράρει και στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο Europa League.

World
Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Commerzbank: Τρομάζουν τα χρέη στην Ευρωζώνη, αλλά η ΕΚΤ έχει πλέον εμπειρία

Ακίνητα
Έρχεται το Σπίτι μου 3: Στα αζήτητα τα δύο προηγούμενα προγράμματα

Έρχεται το Σπίτι μου 3: Στα αζήτητα τα δύο προηγούμενα προγράμματα

inWellness
inTown
LIVE: Λέτσε – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 29.08.25

LIVE: Λέτσε – Μίλαν

LIVE: Λέτσε – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λέτσε – Μίλαν, για τη 2η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Πούτιν: Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε κυρώσεις που εισάγουν διακρίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο
Xinhua 30.08.25

Μόσχα και Πεκίνο αντιτίθενται στις διεθνείς κυρώσεις, τονίζει ο Πούτιν

Μόσχα και Πεκίνο θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για τη μείωση των ανταποδοτικών εμπορικών φραγμών, αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ουκρανία: Την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων ενέκριναν οι ΗΠΑ
Αξίας 179,1 εκατ. δολαρίων 30.08.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση συστημάτων Patriot στην Ουκρανία

Την πιθανή πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, εκτιμώμενης αξίας 179,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενέκρινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico – «Επιχείρηση ξένης ανάμιξης» το άρθρο για τον Γουίτκοφ
Αρθρο για Γουίτκοφ 30.08.25

Σφοδρή επίθεση του Λευκού Οίκου στο Politico για «επιχείρηση ξένης ανάμιξης»

Το άρθρο του Politico για τον Στιβ Γουίτκοφ «είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης», δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, ενώ ο Τζέιμς Μπλερ επισημαίνει τον «γερμανικό έλεγχο» του ιστοτόπου.

Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 30.08.25

«Ο Τραμπ συνεχίζει να εργάζεται για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι»

Απαντώντας σε δηλώσεις του Μακρόν για εξαπάτηση του Τραμπ από τον ρώσο πρόεδρο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθεις για μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι.

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Fear and Loathing 30.08.25

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Αυξάνουν την πίεση 29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

