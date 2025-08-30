Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα σήμερα ο Μίλος Πάντοβιτς για εξετάσεις και υπογραφή συμβολαίου
Ο Μίλος Πάντοβιτς αναμένεται σήμερα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες ώρες (και) τη μεταγραφή του διεθνούς σέρβου επιθετικού, Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος προορίζεται για να καλύψει τη θέση του Αλεξ Γερεμέγεφ ως τρίτη επιλογή στην επίθεση του «τριφυλλιού» (στη φωτογραφία από en.nogomania.com/Uradni facebook profil, επάνω, ο Πάντοβιτς).
Ο 23χρονος φορ της Μπάτσκα Τόπολα ήταν ένας από τους παίκτες που είχαν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό ως μία επιλογή για το παρόν και για το μέλλον της επιθετικής γραμμής τους και «έτρεχαν» τις συζητήσεις με τους Σέρβους, παράλληλα με την αναζήτησή τους για τον βασικό επιθετικό ο οποίος θα καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη.
Ο Πάντοβιτς αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας και είναι μια φορά διεθνής
Την Πέμπτη (28/8) ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τη σερβική ομάδα για την απόκτησή του αντί ποσού που θα φτάσει το 1,5 εκατ. ευρώ. Ο Πάντοβιτς είχε κάποιους μικρούς ενδοιασμούς όσον αφορά τον ρόλο του και τη θέση του στον Παναθηναϊκό, έχοντας πρόταση κι από τη βελγική Σερκλ Μπριζ η οποία τον προόριζε για πρώτο επιθετικό της.
Εντέλει ο νεαρός φορ πείστηκε από το πρότζεκτ που του παρουσίασαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και σήμερα Σάββατο αναμένεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό.
Ο Πάντοβιτς, ύψους 1,85μ., αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας και είναι μια φορά διεθνής με την εθνική ανδρών της χώρας του.
Γκολ κατά του Ολυμπιακού
Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Βοϊβοντίνα και του Ερυθρού Αστέρα και αγωνίστηκε στις Γκράφιτσαρ και Βοζντόβατς, από την οποία μεταγράφηκε το 2023 στην Μπάτσκα Τόπολα.
Με τη φανέλα της Μπάτσκα, αυτές τις δυο σεζόν, μέτρησε 93 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 28 γκολ και 17 ασίστ, και προ διετίας είχε σκοράρει και στον αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού στο Europa League.
Πηγή: ΑΠΕ
