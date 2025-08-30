Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή για Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο Κυριακή (31/8, 22:00) τον Λεβαδειακό, στο πρώτο του φετινό παιχνίδι στο Πρωτάθλημα, μιας και η πρεμιέρα του αναβλήθηκε.

Ο Ρουί Βιτόρια έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός του Γέντβαϊ. Κλήθηκε για πρώτη φορά ο Ρενάτο Σάντσες, αλλά δύσκολα ο Πορτογάλος άσος θα αγωνιστεί, καθώς όταν αποκτήθηκε είχε αναφέρει πως θα είναι έτοιμος σε περίπου δύο βδομάδες.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν σήμερα Σάββατο (30/8) την προετοιμασία τους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου».