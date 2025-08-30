Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή για Λεβαδειακό
Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να υποδέχονται τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο – Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Ρενάτο Σάντσες
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο Κυριακή (31/8, 22:00) τον Λεβαδειακό, στο πρώτο του φετινό παιχνίδι στο Πρωτάθλημα, μιας και η πρεμιέρα του αναβλήθηκε.
Ο Ρουί Βιτόρια έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, εκτός του Γέντβαϊ. Κλήθηκε για πρώτη φορά ο Ρενάτο Σάντσες, αλλά δύσκολα ο Πορτογάλος άσος θα αγωνιστεί, καθώς όταν αποκτήθηκε είχε αναφέρει πως θα είναι έτοιμος σε περίπου δύο βδομάδες.
Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν σήμερα Σάββατο (30/8) την προετοιμασία τους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.
Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου».
- Η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Άρη (pic)
- Άρης: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό (vid)
- ΑΕΛ – Κηφισιά 1-1: Ισόπαλο το ντέρμπι των «νεοφώτιστων»
- Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
- Σε δύσκολη θέση ο Τεν Χαγκ – Γκρίνια των οπαδών της Λεβερκούζεν για τον Ολλανδό τεχνικό
- Πρόβλημα με τον Γιαννούλη στην Άουγκσμπουργκ – Ανησυχία για την Εθνική (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις