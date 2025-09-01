Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-1: Προσγείωση από τον Βέρμπιτς (vid)

Ματς… θρίλερ στη «Λεωφόρο» με τον Παναθηναϊκό να μένει ισόπαλος 1-1 κόντρα στον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική της Superleague.

Οι Πράσινοι έδειξαν δύο πρόσωπα στην αναμέτρηση, αφού έκαναν αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να μπορέσουν να καθαρίσουν το ματς. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλός και έτσι οι Βοιωτοί τιμώρησαν την ομάδα του Ρουί Βιτόρια με τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, αφού μόλις στα 45″ της αναμέτρησης κατάφερε να προηγηθεί 1-0 με σκόρερ του Φιλίπ Τζούριτσιτς. Ο Τσέριν εκτέλεσε κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Καλάμπρια που έκανε το σουτ και ο Σέρβος με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 13′ οι Πράσινοι είχαν και δοκάρι με κεφαλιά του Τσέριν, ύστερα από σέντρα του Καλάμπρια ο οποίος είχε μπει πολύ δυναμικά.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια συνέχισαν να πιέζουν και δέκα λεπτά μετά είχαν νέο δοκάρι. Ο Τετέ έκανε τη σέντρα, ο Τουμπά πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι. Στο 30′ ο Τζούριτσιτς βρέθηκε στο ύψος του πέναλτι, σούταρε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Μπακασέτας βρήκε τον Τετέ, με τον Βραζιλιάνο να σουτάρει λίγο άουτ. Στο 44′ ο Τσέριν έκανε ένα μακρινό σουτ, αλλά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λεβαδειακού. Έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 1-0 υπερ του «τριφυλλιού».

Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι άρχισε εντελώς διαφορεετικά. Ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά και οι φάσεις απλά δεν υπήρχαν μπροστά από τις δύο εστίες. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ένα παράλληλο γύρισμα του Τετέ μπλόκαρε ο Λοντίγκιν χωρίς πρόβλημα. Στο 67′ ο Ρενάτο Σάντσες πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Μπακασέτα πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να έχει την κατοχή και οι προσπάθειές του καρποφόρησαν στο 87′ όπου ο Βέρμπιτς έκανε το 1-1. Ο Σλοβένος έκανε ωραία κίνηση και μπήκε από το πλάι στην περιοχή, σούταρε και νίκησε τον Λαφόν. Στο 90′ ο Μλαντένοβιτς έκανε το γύρισμα, αλλά ο Μαντσίνι δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Τίποτα δεν άλλαξε στις καθυστερήσεις και έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 1-1.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Βέρμπιτς ήρθε και… προσγείωσε τον Παναθηναϊκό που είχε κατεβάσει ταχύτητα και περίμενε απλά να τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η εμφάνιση όλου του Παναθηναϊκού στο β’ μέρος που ουσιαστικά δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια, έριξε τον ρυθμό και έδωσε την ευκαιρία στον Λεβαδειακό να βρει την στιγμή του και να ισοφαρίσει.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Λαγιούς του Λεβαδειακού έχασε πολλές μάχες στο πρώτο μέρος και έγινε αλλαγή με τον Βέρμπιτς, μια κίνηση που αποδείχθηκε κομβική.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην αναμέτρηση, παρά τον καλό ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο όλα ήταν πιο υποτονικά με αποτέλεσμα να μην γίνει κάτι το επιλήψιμο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ομοίως το VAR δεν είχε κάποιες στιγμές για να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ:

1′ Τζούριτσιτς – 87′ Βέρμπιτς

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας (67′ Σάντσες), Τσέριν (77′ Μπρέγκου), Τετέ (87′ Μαντσίνι), Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς (77′ Ζαρουρί)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα (46′ Γκούμας), Τσοκάι, Κωστή (90+4′ Τσιβελεκίδης), Λάγιους (66′ Βέρμπιτς), Παλάσιος (66′ Μανθάτης), Όζμπολτ (89′ Πεντρόσο)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά και ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες και ώρες.