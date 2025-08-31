Παναθηναϊκός: Ο Τζούριτσιτς με «τακουνάκι» έκανε το 1-0 για τους «πράσινους» (vid)

Με γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, για την 1η αγωνιστική της Super League.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Ντάβιντε Καλάμπρια, αυτός έκανε το δυνατό σουτ και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς με τακουνάκι από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-0!

Δείτε το γκολ:

