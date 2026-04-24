Πένθος στον ΠΑΟΚ: «Έφυγε» από τη ζωή ο μικρός Γιωργάκης που ήταν φίλος της ομάδας (pic)

Στην θλίψη βυθίζεται για ακόμη μία φορά ο ΠΑΟΚ, καθώς ο μικρός Γιωργάκης που ήταν οπαδός της ομάδας και ζούσε στην Αριδαία, έφυγε από τη ζωή χθες (23/4) μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του στα σόσιαλ μίντια ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στην Έδεσσα, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη του για το τραγικό αυτό συμβάν με τον 7χρονο.

Δείτε την ανάρτηση για τον μικρό Γιωργάκη, που ήταν φίλος του ΠΑΟΚ

«Με μεγάλη μας θλίψη σήμερα την ημέρα της γιορτής του αποχαιρετάμε τον ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΩΡΓΟ που δυστυχώς δεν τα κατάφερε στη μάχη που έδινε με το καρκίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση.