Ο φίλαθλος της ΑΕΚ που έγινε viral κόντρα στον ΠΑΟΚ: «Λέω… μπλέξαμε, μην το δει η γυναίκα μου» (vids)

Μία από τις εικόνες που έμειναν από το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα στην ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι εκείνη με τον οπαδό της Ένωσης που δακρύζει από χαρά στις κερκίδες. Ο Πασχάλης Κασάπης, όπως είναι το όνομα του φίλου των «κιτρινόμαυρων» που έχει καταγωγή από την Καβάλα, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ μαζί με τη σύζυγό του και εξήγησε πως ένιωσε όταν κατάλαβε ότι έγινε… διάσημος.

«Ήμουν στη δουλειά και είδα πολλά μηνύματα. Ένας φίλος μού έστειλε ότι με ανέβασε η ΠΑΕ σε βίντεο. Λέω… »μπλέξαμε». Λέω »μην το δει η γυναίκα μου», γιατί της είχα πει ότι κατεβαίνω για συνέδριο», είπε. Μάλιστα, πρόσθεσε πως από εκείνη την ώρα δεν σταμάτησε να χτυπά το τηλέφωνό του: «Μετά άρχισαν τα μηνύματα και τα αιτήματα φιλίας από πολύ κόσμο».

Όσο για την αντίδρασή του, ο Πασχάλης εξηγεί πως: «Ένας φίλαθλος υγιής βγάζει αυθόρμητα συναισθήματα. Έχω πολλά βιώματα για την ΑΕΚ από την οικογένειά μου. Την πονάω την ομάδα και την αγαπάω αυθεντικά».

Πριν μιλήσει στην ΕΡΤ, η σύζυγός του είχε γράψει κάτω από το σχετικό βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στα social media πως πρόκειται για τον άντρα της, τονίζοντας χαριτολογώντας πως ούτε για τα παιδιά του δεν έκλαψε έτσι. Όπως είναι λογικό, από κάτω έγινε ένας χαμός σε σχόλια και αντιδράσεις από τους φίλους της ομάδας.