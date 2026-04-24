Ο Χάκετ έχει πρόταση στα χέρια του από τη Βίρτους – Τα δεδομένα για το μέλλον του
Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν με τον Ντάνιελ Χάκετ – Ποια είναι τα δεδομένα για το μέλλον του…
Ο Ντάνιελ Χάκετ αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες στη Εuroleague και ήδη εξετάζει τις επιλογές του για τη νέα σεζόν, με τον Ιταλό να έχει στα χέρια του την πρόταση ανανέωσης από τη Βίρτους Μπολόνια και όλα να δείχνουν ότι τείνει προς την παραμονή.
Ο έμπειρος γκαρντ εμφανίζεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει στην ομάδα και όπως αναφέρει η Resto del Carlino, η διοίκηση έχει καταθέσει προτάσεις σε όλους τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, μέσα στο καλύτερο δυνατό πλαίσιο που επιτρέπουν τα δεδομένα του συλλόγου, και περιμένει τις απαντήσεις τους.
Τι λέει το ρεπορτάζ για τον Χάκετ
Για τον Χάκετ ειδικά, το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι αν αποφασίσει να συνεχίσει για άλλη μία χρονιά, τότε θα παραμείνει στη Βίρτους, με όλες τις ενδείξεις να δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι η συνεργασία των δύο πλευρών θα ανανεωθεί για μία ακόμη σεζόν παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα και ανέφεραν πως εξέταζε το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην καριέρα του.
Τη φετινή σεζόν ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού μέτρησε 3,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 34 συμμετοχές, παίζοντας 14:40 ανά αγώνα στην EuroLeague. Παράλληλα, σούταρε με 40,4% στο τρίποντο και 75% στις βολές, στοιχεία που δείχνουν ότι παρά την ηλικία του συνεχίζει να δίνει χρήσιμες λύσεις στο rotation.
