Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Χάκετ για την αποθέωση στο ΣΕΦ: «Θα το δείχνω στα παιδιά μου»
Euroleague 07 Φεβρουαρίου 2026, 08:50

Χάκετ για την αποθέωση στο ΣΕΦ: «Θα το δείχνω στα παιδιά μου»

Ο Ντάνιελ Χάκετ αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού και μιλώντας για το χειροκρότημα της εξέδρας, ο γκαρντ της Βίρτους τόνισε ότι είναι ένα στιγμιότυπο που θα το δείχνει στα παιδιά του...

Σύνταξη
A
A
Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια ήταν δίχως αμφιβολία ο Ντάνιελ Χάκετ, με τον Αμερικανο-ϊταλό να αποθεώνεται από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» στο φινάλε του αγώνα.

Ο πολύπειρος γκαρντ μίλησε αργότερα για την αγάπη του κόσμου και ότι θα δείχνει το χειροκρότημα του ΣΕΦ στα παιδιά του. Παράλληλα στάθηκε στο αγωνιστικό κομμάτι, το Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στην Ελλάδα, αλλά και το μέλλον του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντάνιελ Χάκετ:

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Αγαπώ αυτούς τους φιλάθλους, αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ αυτό το κλαμπ. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και μεγάλη εκτίμηση, τόσο για όσα προσπάθησα να προσφέρω φορώντας αυτή τη φανέλα, όσο και για όλα όσα μου πρόσφεραν οι φίλαθλοι στην Αθήνα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.

Στον Ολυμπιακό προσπάθησα να παίζω με καρδιά και πάθος, να δείξω τον πραγματικό χαρακτήρα μου στους φιλάθλους. Σε αντάλλαγμα, πήρα πάρα πολλά. Ο χρόνος μου εδώ, στην Αθήνα, ήταν ξεχωριστός, μαζί και οι δυσκολίες. Οι τραυματισμοί, τα πάντα. Δεν ξέρω… απόψε ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά. Το μέλλον δεν είναι εγγυημένο. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν που έρχομαι εδώ. Είμαι σχεδόν 39 και ο χρόνος περνάει. Θα κρατήσω αυτή τη στιγμή για να τη δείξω στα παιδιά μου, ως σύμβολο της ξεχωριστής σχέσης που έχω με αυτόν τον τόπο».

Για την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού στον αγώνα: «Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ physical ομάδα, παίζει εξαιρετικά ως σύνολο και έχει πολλές επιλογές. Φαίνεται πως φέτος βρίσκεται σε αποστολή. Από ένα σημείο και μετά, το θέμα δεν είχε να κάνει με το σκορ. Προσπαθήσαμε να δείξουμε την αξιοπρέπειά μας, να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι με κάποιον τρόπο».

Για το γεγονός ότι το φετινό Final Four θα διεξαχθεί στην Ελλάδα: «Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως είπα, ο Ολυμπιακός δείχνει πνευματικά και σωματικά έτοιμος, και τον παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Φέτος είναι πραγματικά τρομακτικός! Παρότι άλλαζαν παίκτες μέσα στον αγώνα, διατήρησαν υψηλή ποιότητα μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια. Το Final Four φέτος γίνεται στο ΟΑΚΑ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Χρειάζεται και τύχη, κι αυτό παίζει ρόλο. Θα τους υποστηρίξω και εύχομαι να κατακτήσουν το τρόπαιο».

Για το αν αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο μπάσκετ: «Υπάρχει ακόμη καύσιμο στο ντεπόζιτο. Το θέμα είναι πνευματικό. Ακόμα δεν ξέρω. Θα μιλήσω με το κλαμπ, τη Βίρτους και τον μάνατζέρ μου. Αν τελικά αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά, είναι ένας όμορφος τρόπος να κλείσει».

Τράπεζες
Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Alpha Bank: Η στρατηγική της JP Morgan – Τι επιδιώκει 

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA θεωρεί ότι πρέπει να σταματά ο αγώνας αν ο τερματοφύλακας αποκρούει πέναλτι επειδή το… ριμπάουντ «είναι άδικο»

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Euroleague 06.02.26

Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»

Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα ενεργό στα social media» – Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό
Φως στο Τούνελ 07.02.26

«Τον είδα ενεργό στα social media» - Νέες αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό

Μαρτυρίες στο «Τούνελ» από την τελευταία επικοινωνία του 33χρονου στην Κρήτη, μία ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του - Οι ανατριχιαστικές ειδοποιήσεις που τον δείχνουν ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7ρίξεις

Κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Κολίνα στηρίζει το «ένα σουτ» στα πέναλτι

Ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της FIFA θεωρεί ότι πρέπει να σταματά ο αγώνας αν ο τερματοφύλακας αποκρούει πέναλτι επειδή το… ριμπάουντ «είναι άδικο»

Βάιος Μπαλάφας
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συνταγή: Σφουγγάτο
Buongiorno 07.02.26

Συνταγή: Σφουγγάτο

Μια ελληνική παραδοσιακή συνταγή. πανεύκολη και πεντανόστιμη.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου
Κόσμος 07.02.26

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios

Σύνταξη
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Το παράδειγμα του Λύντον Τζόνσον στο Βιετνάμ μπορεί να ακολουθήσει ο Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν διαφαίνεται όλο και πιο πιθανός, αλλά ο μακροβιότερος ανταποκριτής στη Μόσχα υπενθυμίζει πως οι ψήφοι, οι απώλειες και ο πληθωρισμός «σκοτώνουν» τους Αμερικανούς προέδρους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
Χαλαρή 07.02.26

«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Έρευνα 07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών
«Τραμπικές» αλλαγές 07.02.26

Ένας αποκαλυπτικός διάλογος στη Βουλή για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών

Με φόντο την τραγωδία της Χίου, Πλεύρης και Χρυσομάλλης στη Βουλή υπολογίζουν τα εργατικά χέρια δεκαεξάχρονων μεταναστών, ενώ καταργείται το πλαίσιο Μητσοτάκη για τα ασυνόδευτα ανήλικα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη [Βίντεο]
Η δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου 07.02.26

H Λιβύη παρέδωσε ύποπτο για την επίθεση του 2012 σε προξενικό χώρο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη

Η Λιβύη και συγκεκριμένα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που ελέγχει τα δυτικά, παρέδωσε στις ΗΠΑ έναν ύποπτο για χτύπημα σε προξενικές εγκαταστάσεις στη Βεγγάζη, με κύριο στόχο τον πρέσβη και μέλη της CIA.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Νότια Κορέα 07.02.26

Μοίρασαν κατά λάθος bitcoins 40 δισ. δολαρίων

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Σύνταξη
Αυστραλία: Εκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Αρχές ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ
Αυστραλία 07.02.26

Εκκληση για αυτοσυγκράτηση ενόψει της επίσκεψης Χέρτσογκ

Η αστυνομία λαμβάνει δρακόντεια μέτρα ενόψει της άφιξης του Ισαάκ Χέρτσογκ τη Δευτέρα στο Σίδνεϊ, καθώς φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έχουν απευθύνει κάλεσμα σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σύνταξη
