Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βίρτους

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, με τους Ερυθρόλευκους να διαλύουν την ιταλική ομάδα, για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Αυτή ήταν η 17η νίκη στη φετινή διοργάνωση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 17-9 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από την Φενερμπαχτσέ, που έχει 19-7. Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί το μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο έχει οριστεί για τον Μάρτιο.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Αναντολού Εφές νίκησε με 92-82 την Ζαλγκίρις Κάουνας, η Μιλάνο με 77-76 την Βιλερμπάν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ τον Ερυθρό Αστέρα με 83-82 και η Μπαρτσελόνα την Μπασκόνια με 97-91.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (12/2, 21:15) και ο Παναθηναϊκός την Φενερμπαχτσέ (13/2, 21:15).

Αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82

Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92

Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-82

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 76-77

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 91-97

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 12/2 στις 19:30

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 12/2 στις 21:05

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 12/2 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Παρί 12/2 στις 21:30

Βαλένθια – Βιλερμπάν 12/2 στις 21:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/2 στις 20:00

Μονακό – Μπασκόνια 13/2 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/2 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 13/2 στις 21:30

Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 13/2 στις 21:30