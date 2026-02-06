Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βίρτους
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βίρτους.
- Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
- «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
- Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα και συγκινεί – Το μήνυμα του μέσω Instagram
- Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, με τους Ερυθρόλευκους να διαλύουν την ιταλική ομάδα, για την 27η αγωνιστική της Euroleague.
Αυτή ήταν η 17η νίκη στη φετινή διοργάνωση για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 17-9 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από την Φενερμπαχτσέ, που έχει 19-7. Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί το μεταξύ τους παιχνίδι, το οποίο έχει οριστεί για τον Μάρτιο.
Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η Αναντολού Εφές νίκησε με 92-82 την Ζαλγκίρις Κάουνας, η Μιλάνο με 77-76 την Βιλερμπάν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ τον Ερυθρό Αστέρα με 83-82 και η Μπαρτσελόνα την Μπασκόνια με 97-91.
Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (12/2, 21:15) και ο Παναθηναϊκός την Φενερμπαχτσέ (13/2, 21:15).
Αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής
Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.)
Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62
Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82
Παρί – Φενέρμπαχτσε 90-92
Αναντολού Εφές – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-82
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 76-77
Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-83
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77
Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 91-97
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 12/2 στις 19:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 12/2 στις 21:05
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 12/2 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Παρί 12/2 στις 21:30
Βαλένθια – Βιλερμπάν 12/2 στις 21:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/2 στις 20:00
Μονακό – Μπασκόνια 13/2 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/2 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 13/2 στις 21:30
Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 13/2 στις 21:30
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελλάδα άνοιξε την Παρέλαση των Εθνών (vids+pics)
- Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βίρτους
- Βεζένκοφ: «Κάθε εβδομάδα πρέπει να δίνουμε το 100%»
- «Τα 100 εκατ. ευρώ δεν συγκινούν την Μπάγερν για τον Καρλ»
- Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
- Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
- Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Γιάγκουσιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις