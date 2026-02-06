Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Βίρτους Μπολόνια με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες ανεβάζοντας παράλληλα το ρεκόρ του στο 17-9.

Ο Ολυμπιακός ήταν υπερηχητικός στην επίθεση, βάζοντας 37 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και πέρασε από πάνω τους Ιταλούς οι οποίοι απλά κοιτούσαν.

Ακόμα δύο απίθανες εμφανίσεις από τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ που έβαλαν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα και ήταν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας, με τον Φουρνιέ να σταματά στους 11.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν εύστοχες από τα 6.75μ. με το σκορ στο πρώτο τρίλεπτο να είναι 6-6, με δύο τρίποντα από κάθε ομάδα. Συνεχόμενοι πόντοι του Τζάλοου έδωσαν προβάδισμα +4 και σκορ 10-14 στην Βίρτους, με τον Ολυμπιακό να περνάει μπροστά με συνεχόμενα καλάθια του Σάσα Βεζένκοφ και 16-14 στο 7΄.

Ο Έντουαρντς με πέντε προσωπικούς πόντους και μια πάσα στον Ντιαρά έκανε το 16-21 υπέρ των Ιταλών στο 8’. Ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και ένα καλάθι του Βεζένκοφ έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με +1 και σκορ 24-23.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός ακούμπησε την μπάλα στο low post και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και από εκείνο το σημείο ένας μονόλογος του τρομερού Σάσα Βεζένκοφ έδωσε προβάδισμα με +9 και σκορ 36-27 στον Ολυμπιακό στο 13’.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα πήρε την μπαγκέτα ο Εβάν Φουρνιέ που με τρία καταπληκτικά τρίποντα έδωσε αέρα 19 πόντων στον Ολυμπιακό και σκορ 47-28, με τον Χολ να κάνει το 49-28 με καλάθι και φάουλ στο 16’. Ένα καλάθι του Τζάλοου έριξε τη διαφορά κάτω από τους 20 και μείωσε σε 51-32 για την Βίρτους στο 18’.

Στην καλύτερη φάση του ματς ο Φουρνιέ ύψωσε και ο Χολ κατέβασε την μπασκέτα για να κάνει με καλάθι και φάουλ το 59-34 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +27 και σκορ 61-34 σε ένα ματς… NBA.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ντόρσεϊ πήρε φωτιά και με δύο τρίποντα και 3/3 βολές έδωσε προβάδισμα με +30 και σκορ 70-40 στο 23’. Ο Ολυμπιακός με πέντε συνεχόμενους πόντους του Νίκολα Μιλουτίνοφ ανέβασε και πάλι τον δείκτη του σκορ σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο +36 και σκορ 78-42 στο 25’.

Στη συνέχεια συνεχόμενες βολές του Μιλουτίνοφ έκαναν το 86-50 στο 28’. Ο Ντόρσεϊ με buzzer beater τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +40! Στον Ολυμπιακό στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και σκορ 90-50. Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς βάζοντας 109 πόντους και επικράτησε εμφατικά της Βίρτους που σταμάτησε στους 77 και συνέχισε να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και μάλιστα με αγώνα λιγότερο.

Τα δεκάλεπτα: : 24-23, 61-34, 89-50, 109-77

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος), Γουορντ 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Βεζένκοβ 20 (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 18 (5/9 τρίποντα, 3/3 βολές), Πίτερς 8 (3/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 7 (7 ριμπάουντ), Τζόσεφ 8 (1/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα), Χολ 5 (3 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 10 (3/7 δίποντα, 4/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 11 (3/4 τρίποντα)

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 4, Έντουαρντς 11 (2/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/4 βολές), Νιάνγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς 7 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα), Άλστον 16 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάκετ 14 (1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/6 βολές), Φεράρι 2, Ντιαρά 4, Τζάλοου 13 (5/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ακέλε 6 (3/3 δίποντα)