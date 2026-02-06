Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

sports betsson
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06 Φεβρουαρίου 2026, 23:07

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Βίρτους Μπολόνια με 109-77 στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες ανεβάζοντας παράλληλα το ρεκόρ του στο 17-9.

Ο Ολυμπιακός ήταν υπερηχητικός στην επίθεση, βάζοντας 37 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και πέρασε από πάνω τους Ιταλούς οι οποίοι απλά κοιτούσαν.

Ακόμα δύο απίθανες εμφανίσεις από τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ που έβαλαν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα και ήταν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας, με τον Φουρνιέ να σταματά στους 11.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν εύστοχες από τα 6.75μ. με το σκορ στο πρώτο τρίλεπτο να είναι 6-6, με δύο τρίποντα από κάθε ομάδα. Συνεχόμενοι πόντοι του Τζάλοου έδωσαν προβάδισμα +4 και σκορ 10-14 στην Βίρτους, με τον Ολυμπιακό να περνάει μπροστά με συνεχόμενα καλάθια του Σάσα Βεζένκοφ και 16-14 στο 7΄.

Ο Έντουαρντς με πέντε προσωπικούς πόντους και μια πάσα στον Ντιαρά έκανε το 16-21 υπέρ των Ιταλών στο 8’. Ο Ολυμπιακός με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και ένα καλάθι του Βεζένκοφ έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με +1 και σκορ 24-23.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός ακούμπησε την μπάλα στο low post και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και από εκείνο το σημείο ένας μονόλογος του τρομερού Σάσα Βεζένκοφ έδωσε προβάδισμα με +9 και σκορ 36-27 στον Ολυμπιακό στο 13’.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα πήρε την μπαγκέτα ο Εβάν Φουρνιέ που με τρία καταπληκτικά τρίποντα έδωσε αέρα 19 πόντων στον Ολυμπιακό και σκορ 47-28, με τον Χολ να κάνει το 49-28 με καλάθι και φάουλ στο 16’. Ένα καλάθι του Τζάλοου έριξε τη διαφορά κάτω από τους 20 και μείωσε σε 51-32 για την Βίρτους στο 18’.

Στην καλύτερη φάση του ματς ο Φουρνιέ ύψωσε και ο Χολ κατέβασε την μπασκέτα για να κάνει με καλάθι και φάουλ το 59-34 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +27 και σκορ 61-34 σε ένα ματς… NBA.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ντόρσεϊ πήρε φωτιά και με δύο τρίποντα και 3/3 βολές έδωσε προβάδισμα με +30 και σκορ 70-40 στο 23’. Ο Ολυμπιακός με πέντε συνεχόμενους πόντους του Νίκολα Μιλουτίνοφ ανέβασε και πάλι τον δείκτη του σκορ σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο +36 και σκορ 78-42 στο 25’.

Στη συνέχεια συνεχόμενες βολές του Μιλουτίνοφ έκαναν το 86-50 στο 28’. Ο Ντόρσεϊ με buzzer beater τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +40! Στον Ολυμπιακό στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και σκορ 90-50. Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς βάζοντας 109 πόντους και επικράτησε εμφατικά της Βίρτους που σταμάτησε στους 77 και συνέχισε να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και μάλιστα με αγώνα λιγότερο.

Τα δεκάλεπτα: : 24-23, 61-34, 89-50, 109-77

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος), Γουορντ 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Βεζένκοβ 20 (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 18 (5/9 τρίποντα, 3/3 βολές), Πίτερς 8 (3/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 7 (7 ριμπάουντ), Τζόσεφ 8 (1/1 δίποντο, 2/3 τρίποντα), Χολ 5 (3 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 10 (3/7 δίποντα, 4/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 11 (3/4 τρίποντα)

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 4, Έντουαρντς 11 (2/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/4 βολές), Νιάνγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς 7 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα), Άλστον 16 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάκετ 14 (1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/6 βολές), Φεράρι 2, Ντιαρά 4, Τζάλοου 13 (5/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ακέλε 6 (3/3 δίποντα)

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Euroleague 06.02.26

Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»

Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 06.02.26

Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Σύνταξη
Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο
Ακραία φαινόμενα 06.02.26

Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η καταιγίδα Λεονάρντο σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς, ενώ απειλεί το Μαρόκο και την Γαλλία, τεράστιες υλικές ζημιές στην Ιβηρική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα
Κόσμος 06.02.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06.02.26

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
ΟΗΕ 06.02.26

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων το 2026

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

