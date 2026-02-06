Ολυμπιακός: Πανό για τα θύματα της Θύρας 7 στο ΣΕΦ (pics)
Πριν από το παιχνίδι με την Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ οι οπαδοί του Ολυμπιακού ανάρτησαν πανό στη μνήμη των θυμάτων της «Θύρας 7».
Ολυμπιακός: Στις 8 Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 και στο ΣΕΦ δύο μέρες πριν την «μαύρη» επέτειο αναρτήθηκε πανό για τις 21 ψυχές που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή στις 8 Φλεβάρη του 1981.
Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague, οι φίλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν το καθιερωμένο πανό με τα ονόματα των 21 θυμάτων.
