Ολυμπιακός: Η 12άδα για την αναμέτρηση τη Βίρτους Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (21:15) τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από την Ντουμπάι για να διατηρήσουν το καλό πλασάρισμα στο βαθμολογικό πίνακα της διοργάνωσης.

Όσον αφορά τη δωδεκάδα, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τις γνωστές απουσίες, δηλαδή χωρίς τους Μόντε Μόρις, τον Φρανκ Νιλικίνα, τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τον Κώστα Παπανικολάου, ούτε και τον Μουστάφα Φαλ.

Αναλυτικά η 12άδα

Γκαρντ:

Τόμας Γουόκαπ, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κόρι Τζόσεφ, Σακίλ ΜακΚίσικ

Φόργουορντ:

Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ

Σέντερ:

Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς