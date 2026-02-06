Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους στο ΣΕΦ για το… νέο σερί

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια απόψε (6/2, 21:15) στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον κρατήσει σε… τροχιά τετράδας.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από ήττα στο Ντουμπάι, στο πρώτο ματς αυτής της «διαβολοβδομάδας» που τους έριξε στο 16-9 και την 3η θέση, έχοντας ωστόσο δύο ματς λιγότερα από τη 2η Βαλένθια που είναι στο 17-9.

Χωρις τρεις ο Ολυμπιακός, με απουσίες και η Βίρτους

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, με την Βίρτους Μπολόνια, στο ΣΕΦ (6/2, 21:15). Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Μόντε Μόρις, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, ούτε και τον Φρανκ Νιλικίνα που επίσης είναι εκτός λόγω τραυματισμού.

Αυτό θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο ματς που θα απουσιάσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, μετά από αυτά με Dubai BC, Μπαρτσελόνα και Περιστέρι Betsson, σε Euroleague και Stoiximan GBL.

Στον αντίποδα, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς έχει να διαχειριστεί ορισμένες σημαντικές απουσίες ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, ο Μαυροβούνιος θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του δεύτερου σκόρερ της ομάδας (13.2 πόντοι ανά ματς), τον Ματ Μόργκαν, ενώ εκτός θα μείνει και ο Μουχάμετ Ντιουφ.

Παράλληλα, ο Αλεσάντρο Παγιόλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο γόνατο και έχει ξεκινήσει την αποθεραπεία του.