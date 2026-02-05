Χωρίς Παπανικολάου με τη Βίρτους Μπολόνια ο Ολυμπιακός – Τι ισχύει με Μόρις και Νιλικίνα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση των τραυματιών, Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα - Πώς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός
Ο Κώστας Παπανικολάου δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, με την Βίρτους Μπολόνια, στο ΣΕΦ (6/2, 21:15) για την 27η αγωνιστική της Euroleague.
Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Μόντε Μόρις, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, ούτε και τον Φρανκ Νιλικίνα που επίσης είναι εκτός λόγω τραυματισμού.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεση του τον Παπανικολάου πιθανότατα την επόμενη βδομάδα, ενώ δεν θα ρισκάρει τη συμμετοχή του αν δεν είναι στο 100% λόγω και του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα ματς που έχει χάσει ο Παπανικολάου
Αυτό θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο ματς που θα απουσιάσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, μετά από αυτά με Dubai BC, Μπαρτσελόνα και Περιστέρι Betsson, σε Euroleague και Stoiximan GBL.
