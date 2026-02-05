sports betsson
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 13:28
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05 Φεβρουαρίου 2026, 13:36

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις στη Media Day του Ολυμπιακού για το ματς με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού υπογράμμισε ότι η ξαφνική απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου, βύθισε άπαντες στη θλίψη, οι δύο τους ήταν φίλοι, ενώ υπογράμμισε ότι ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας για την απώλεια του Σκουρτόπουλου

«Ήταν φίλος, στην ηλικία μου, συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μόλις μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι. Πραγματικά ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου
Ερευνάται από τις Αρχές 05.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
Η ανακοίνωση 05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
Πολιτική 05.02.26

Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες υπογράμμιζε «την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης» σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άρειος Πάγος: Υπέρ όσων έχουν δάνεια που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας
Ελλάδα 05.02.26

Υπέρ των δανειοληπτών που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο «Κατσέλη», θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Επίσημη επιβεβαίωση 05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα – Συστάσεις προς τους πολίτες
«Μην απαντάτε» 05.02.26

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα τα ΕΛΤΑ - Συστάσεις προς τους πολίτες

Με σχετική ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ εφιστούν την προσοχή του κοινού όταν λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καθώς πρόκειται για «προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ»

Σύνταξη
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές
Ελλάδα 05.02.26

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα - υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
Οικονομικές Ειδήσεις 05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

