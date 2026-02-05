Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις στη Media Day του Ολυμπιακού για το ματς με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου.
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού υπογράμμισε ότι η ξαφνική απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου, βύθισε άπαντες στη θλίψη, οι δύο τους ήταν φίλοι, ενώ υπογράμμισε ότι ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπαρτζώκας για την απώλεια του Σκουρτόπουλου
«Ήταν φίλος, στην ηλικία μου, συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μόλις μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι. Πραγματικά ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια».
