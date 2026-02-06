Φόρος τιμής στο ΣΕΦ για τα θύματα της «Θύρας 7» από τον Ολυμπιακό και τον Χάκετ (vids)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ΣΕΦ, καθώς λίγο πριν το τζάμπολ στο Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague, οι παίκτες των Ερυθρόλευκων, ο Ντάνιελ Χάκετ, καθώς και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της θύρας 7.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού αλλά και το προπονητικό επιτελείο τίμησε τους αδικοχαμένους οπαδούς, με στεφάνια και λουλούδια, ενώ και ο Χάκετ που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα επέλεξε με τη σειρά του να αποτίσει φόρο τιμής.

Οι παίκτες και το επιτελείο των Πειραιωτών άφησαν λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 7 και πάνω σε ένα μαύρο πανό, το οποίο έγραφε: «Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, οι φίλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν το καθιερωμένο πανό με τα ονόματα των 21 θυμάτων.