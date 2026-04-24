ΝΒΑ: Νίκησαν και έκαναν το 2-1 Χοκς και Τίμπεργουλβς – Μείωσαν οι Ράπτορς (vids)

Προβάδισμα με 2-1 στη σειρά με τους Ντένβερ Νάγκετς πήραν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς οι οποίοι κεφαλαιοποίησαν το μπρέικ στο Κολοράντο και επικράτησαν εντός έδρας με 113-96. Οι «λύκοι» είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν αντιμετώπισαν προβλήματα για να φτάσουν στη νίκη.

Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Αγιό Ντοσουνμού με 25 πόντους και 9 ασίστ, με τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς να βάζει 20 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς σταμάτησε στους 17. Από την άλλη, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να προσθέτει άλλους 16.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Στην Ατλάντα, οι Χοκς συνεχίζουν όχι απλά να κοντράρουν στα ίσα τους Νιου Γιορκ Νικς επικρατώντας με 109-108 χάρη στο καλάθι του Σι Τζέι ΜακΚόλουμ στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς, βάζοντας τέλος στην προσπάθεια των Νεοϋρκέζων να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον οδήγησε τα «γεράκια» με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ο ΜακΚόλουμ έγραψε 23 πόντους και ο Τζόναθαν Κουμίνγκα 21 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ο Όου Τζι Ανουνόμπι είχε 29 πόντους, ο Τζέιλεν Μπράνσον 26 πόντους και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μέτρησε 21 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Τέλος, οι Ράπτορς ήταν εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και μείωσαν σε 2-1 τη σειρά με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, επικρατώντας με 126-104 στο Τορόντο, σε ένα σχετικά κλειστό ματς που ξέφυγε στην τελευταία περίοδο.

Αρ Τζέι Μπάρτς και Σκότι Μπαρνς σταμάτησαν στους 33 πόντους έκαστος, με τον Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς να έχει 22 πόντους. Στην άλλη πλευρά, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 18 πόντους, ενώ από 15 πόντους μέτρησαν οι Ντόνοβαν Μίτσελ, Εβάν Μόμπλεϊ και ο Μαξ Στρους.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*